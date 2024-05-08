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Житель Новомосковска принял галстук на рекламном баннере за флаг ЛГБТ*

Житель Новомосковска принял галстук на рекламном баннере за флаг ЛГБТ*

В Сети жители Тульской области обсуждают, что это — отсылка к запрещённой организации, которая требует проверки, или простой цветовой узор на предмете одежды.

В редакцию Myslo обратился Сергей Овчинников. В своём сообщении он призывает правоохранительные органы, Минкульт и даже ФАС проверить галстук на рекламном баннере из новомосковского парка:

— Вопрос к Министерству культуры, Федеральной антимонопольной службе, правоохранительным и надзорным органам Государственной власти и судам: какая символика изображена на детских галстуках рекламного баннера в Детском парке города Новомосковска?

Так выглядит галстук:

Screenshot_3.png

В комментариях в соцсетях к аналогичному обращению жители Тульской области однозначно проголосовали за то, что пропаганды запрещённых в России движений на баннере нет.

 

А что думаете вы? Представляет ли этот галстук символику ЛГБТ*? Напишите ваше мнение в комментариях!

Верховный суд России признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.

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