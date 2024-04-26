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25 кг «синтетика» и огромная нарколаборатория: под Тулой за производство и сбыт задержаны супруги

25 кг «синтетика» и огромная нарколаборатория: под Тулой за производство и сбыт задержаны супруги

За ними стоит целая преступная схема, которую еще предстоит распутать правоохранительным органам.

Сотрудники тульского УКОН вместе с федеральными коллегами МВД России при силовой поддержке бойцов регионального Управления Росгвардии задержали в лесополосе на территории бывшего Ленинского района семейную пару: мужчину 39 лет и 34-летнюю женщину. Правоохранительные органы нагрянули к ним в тот момент, когда они сооружали тайники для хранения наркотиков.

Из двух закладок стражи правопорядка изъяли 3 полимерных пакета, в которых находились 25 свёртков с наркотическим средством α-PVP –синтетический психостимулятор – общей массой порядка 25 кг.

При обыске дома в селе Новая Велична Белёвского района правоохранители обнаружили в хозяйственной постройке на приусадебном участке лабораторию по производству «синтетики».

Из помещения было изъято 115 различных ёмкостей объёмом от 15 до 200 литров с прекурсорами и различными химическими реактивами, жидкое наркотическое средство разной степени готовности, оборудование, банковские карты, а также уже высушенный наркотик.

Найденные в лаборатории вещества и жидкости направлены на исследование.

По имеющейся информации, задержанные муж и жена, будучи наркозависимыми, на протяжении полугода сначала занимались бесконтактным сбытом запрещённых веществ на территории Московской области. Позже по указанию неустановленного куратора они вместе с двумя несовершеннолетними детьми переехали в село Новая Велична Тульской области, где купили дом. Получив от неизвестных сообщников через тайники необходимое оборудование, супруги оборудовали нарколабораторию. Изготовленные запрещённые вещества планировалось в дальнейшем раскладывать по схронам.

В отношении семейной пары возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Несовершеннолетние дети подозреваемых переданы родственникам.

Расследование продолжается.

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ТулаТульская область
 

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