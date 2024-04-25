Николай Воробьев: «Наша задача — помочь участникам СВО воевать и побеждать»

В четверг, 25 апреля, в преддверии празднования 80-летия Тульской гвардейской ВДД при участии партии «Единая Россия» сформирован груз для нужд участников СВО.

Для его передачи представителям ВДВ собрались участники предварительного партийного голосования: секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев, руководитель регионального исполкома Народного фронта Елена Шмелева, ветеран боевых действий, генерал полиции в отставке Сергей Галкин, представитель волонтерского центра партии Павел Астафьев, активисты «Молодой Гвардии».

«По поручению губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина региональное отделение партии „Единая Россия“ вместе с правительством Тульской области, Народным фронтом, социальными партнёрами и неравнодушными гражданами продолжает оказывать помощь участникам СВО, — отметил Николай Воробьев. — В канун юбилея нашей прославленной дивизии решено оказать ощутимую поддержку нашим доблестным воинам-десантникам, о подвигах и мужестве которых мы всё чаще узнаем из репортажей федеральных телеканалов. Совместными усилиями постарались сформировать очередной крупный груз для нужд бойцов и офицеров. Наша задача — сделать все от нас зависящее, чтобы помочь ребятам воевать и побеждать! И эта работа продолжится».

Средства для формирования груза, содержащего десятки различных позиций и наименований нужных на фронте вещей, аккумулировал региональный благотворительный фонд «СВОих не бросаем», чьи ресурсы пополняются за счет пожертвований граждан и организаций. Общими усилиями удалось собрать более 75 миллионов рублей. Благодаря этому для десантников были приобретены летние камуфляжные костюмы, резиновые сапоги, бензопилы, походные бани, посуда для приготовления пищи, электрогенераторы, квадрокоптеры, усилители сигнала, подавители дронов, инструменты, мотопомпы и другие изделия военного и бытового назначения, необходимые нашим защитникам в условиях боевых действий.

«Сбор средств для защитников Родины объединяет депутатов и общественников, представителей бизнеса и предприятий, пенсионеров и молодежь — все стараются внести свою лепту, — говорит президент фонда „СВОих не бросаем“ Павел Астафьев. — Каждый рубль пошел на дело поддержки воинов, сражающихся за мир и национальные интересы России».

«Очень гордимся, что в городе-герое Туле дислоцируется легендарная 106-я дивизия ВДВ, она доказала, что является одним из лучших соединений российской армии, — сказала Елена Шмелева. — Тульским десантникам под силу выполнить любые боевые задачи, они с честью продолжают традиции наших ветеранов, фронтовиков и служат примером для молодежи. Практически два года на территории региона реализуется проект „Все для Победы 71“, и благодаря неравнодушным гражданам удается существенно помогать фронту, и в этот раз также передаем для бойцов еще и машину — УАЗ „Патриот“».

Большая работа по оказанию помощи бойцам СВО и их семьям ведется партией «Единая Россия» на федеральном законодательном уровне. Буквально вчера очередной доклад рабочей группы по СВО направлен Президенту. В нём, в частности, предлагается рекомендовать банкам и страховым компаниям не учитывать статус бойцов спецоперации в расчётах страховки при оформлении кредитов, сообщил глава группы, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Сейчас военнослужащие переплачивают за страхование жизни и здоровья из-за служебных рисков. При отказе же от него ставка по кредиту повышается», — пояснил он.

Кроме того, в Госдуму внесены законопроекты о защите от списаний при банкротстве выплат за участие в СВО; о предоставлении ежемесячных выплат ветеранам боевых действий в беззаявительном порядке; о дополнительных социальных гарантиях сотрудникам ФСИН, участвовавшим в спецоперации.

«По предложению рабочей группы Минобороны будет информировать военнослужащих о праве и порядке оформления различных доверенностей. Это позволит родственникам управлять имуществом и обязательствами бойцов, пока они находятся на фронте», — резюмировал глава рабочей группы.