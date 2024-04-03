Тульское УФАС признало рекламу «Ёбидоёби» ненадлежащей

Фото из архива Myslo.

Антимонопольная служба признала рекламу «Ёбидоёби» ненадлежащей: компания распространяла рекламу с завуалированной нецензурной бранью.

Ранее в Тульское УФАС России поступило обращение гражданина, в котором было отмечено, что реклама с нецензурным высказыванием размещена на центральной улице города. Кроме того, она сопровождалась изображением набора роллов с двусмысленным названием.

УФАС оценивало рекламу с той позиции, что используемые в ней слова большинство может расценить как производные от непристойных. Помимо этого, реклама находится на виду у детей, а такая информация причиняет вред их здоровью и развитию.

Вопрос о назначении административного наказания будет решен согласно ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ.