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В деревне Доробино за полмиллиарда рублей реконструируют мост
Фото из архива Myslo

В деревне Доробино за полмиллиарда рублей реконструируют мост

Заявки на участие в конкурсе потенциальные подрядчики могут подать до 18 марта.

В Тепло-Огаревском районе будет реконструирован мост, расположенный на 43-м километре дороги «Лапотково – Ефремов». По данным RosTender.info, «Тулаупрадор» принимает заявки на участие в конкурсе до 18 марта. С победителем будет заключён контракт на 586,6 млн рублей. Деньги будут выделены из областного бюджета.

Мост находится в деревне Доробино Тепло-Огаревского района, его длина – 53,15 м. По условиям контракта, подрядчик должен будет завершить все работы в середине ноября 2025 года. Реконструкция моста пройдёт в рамках госпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Тульской области».

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Фотограф:
сегодня, в 21:53 0
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Место
Тульская областьТепло-Огаревский район
 

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