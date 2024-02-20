  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Пройди опрос и попади на матч «Арсенала»: тулякам предлагают улучшить портал «Открытый регион 71» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Пройди опрос и попади на матч «Арсенала»: тулякам предлагают улучшить портал «Открытый регион 71»

Пройди опрос и попади на матч «Арсенала»: тулякам предлагают улучшить портал «Открытый регион 71»

Опрос займет не больше 5 минут, а его результаты станут основой для обновления портала.

Жители региона могут получить бесплатный билет на домашний матч тульского «Арсенала». Для этого нужно пройти короткий опрос. Тема — работа портала «Открытый регион 71».

Центр информационных технологий Тульской области планирует доработать ресурс: сделать удобную навигацию, интуитивно понятный интерфейс, быстрый поиск тем, развить функционал. Чтобы учесть все моменты, необходима обратная связь от туляков.

Опрос займет не больше 5 минут, а его результаты станут основой для обновления портала «Открытый регион 71». Ответить на вопросы можно по ссылке

Сразу после отправки формы на экране появится промокод. Назовите его на кассе Центрального стадиона для получения билета на матч «Арсенал»-«Черноморец», который пройдет 3 марта. Это будет первая игра тульского футбольного клуба после зимнего перерыва. В этом году у «Арсенала» есть большие шансы вернуться в Российскую Премьер-лигу. Поэтому футболистам необходима поддержка родного города.

«Открытый регион» — сервис обратной связи и решения проблем в городах и малых населенных пунктах Тульской области. 

Сейчас на портале можно оставить свое обращение по любому проблемному вопросу, принять участие в программе «Народный бюджет», дать оценку государственным и муниципальным учреждениям Тульской области, записаться на прием в органы исполнительной власти, посмотреть график отключений воды и подачи отопления, узнать полезную, в том числе нормативную, информацию. Ежегодно этими сервисами пользуется около полумиллиона туляков.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 13:40 0
Другие статьи по темам
Событие
открытый регионопросфутбол
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские военнослужащие в зоне СВО получат подарки ко Дню защитника Отечества
Тульские военнослужащие в зоне СВО получат подарки ко Дню защитника Отечества
В Новомосковске мужчина украл из магазина куртку и брюки
В Новомосковске мужчина украл из магазина куртку и брюки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.