Пройди опрос и попади на матч «Арсенала»: тулякам предлагают улучшить портал «Открытый регион 71»

Опрос займет не больше 5 минут, а его результаты станут основой для обновления портала.

Жители региона могут получить бесплатный билет на домашний матч тульского «Арсенала». Для этого нужно пройти короткий опрос. Тема — работа портала «Открытый регион 71».

Центр информационных технологий Тульской области планирует доработать ресурс: сделать удобную навигацию, интуитивно понятный интерфейс, быстрый поиск тем, развить функционал. Чтобы учесть все моменты, необходима обратная связь от туляков.

Опрос займет не больше 5 минут, а его результаты станут основой для обновления портала «Открытый регион 71». Ответить на вопросы можно по ссылке.

Сразу после отправки формы на экране появится промокод. Назовите его на кассе Центрального стадиона для получения билета на матч «Арсенал»-«Черноморец», который пройдет 3 марта. Это будет первая игра тульского футбольного клуба после зимнего перерыва. В этом году у «Арсенала» есть большие шансы вернуться в Российскую Премьер-лигу. Поэтому футболистам необходима поддержка родного города.

«Открытый регион» — сервис обратной связи и решения проблем в городах и малых населенных пунктах Тульской области.

Сейчас на портале можно оставить свое обращение по любому проблемному вопросу, принять участие в программе «Народный бюджет», дать оценку государственным и муниципальным учреждениям Тульской области, записаться на прием в органы исполнительной власти, посмотреть график отключений воды и подачи отопления, узнать полезную, в том числе нормативную, информацию. Ежегодно этими сервисами пользуется около полумиллиона туляков.