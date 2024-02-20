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«А мне так удобно»: туляки паркуются у трамвайных путей – виноват снег?
Фото из архива Myslo

«А мне так удобно»: туляки паркуются у трамвайных путей – виноват снег?

Давайте выясним, стоит ли ругать нерадивых автовладельцев за неправильную парковку на дорогах Тулы.

В городских пабликах и телеграм-каналах каждый день выкладывают сообщения об автохамах, которые оставляют свои машины на обочинах, мешая проезду трамваев.

На этом фото из-за не вывезенного снега «забились» парковочные карманы от ул. Коминтерна до ул. Мосина. Машины припаркованы на проезжей части. Автор поста возмущён: «Администрация уже месяц как пишет отписки. Почему одним можно ставить машины как попало, а других эвакуируют? И такое ощущение, что наше ГИБДД по той улице не ездит».

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А здесь туляки в едином порыве освобождают путь трамваю, застрявшему из-за неправильно припаркованного автомобиля.

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Этот автомобиль припарковался почти на трамвайных путях на ул. Марата. Обычно движение трамваев из-за такой помехи полностью останавливается, а за транспортом выстраивается целый «хвост» из вагонов.

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Фото паблика «Подслушано в Туле»

Одновременно расчищать пешеходную зону, проезжую часть и обочины у коммунальных служб не всегда получается. Приходится чем-то жертвовать. И чаще всего «жертвами» становятся парковочные карманы. 

Вот что туляки думают о парковках в режиме сугробов.

Александр, стаж вождения более 25 лет:

— Сугробы в городе мешают парковаться. И очень. Основные проблемы: не чистятся парковочные карманы на центральных улицах, не вывозится снег из дворов.

 Иван, стаж вождения 8 лет:

— Сугробы с парковками не совместимы совсем. Бывает, пытаюсь  свернуть с дороги на парковочное место и тут же уезжаю, тут же бросаю эту затею. Потому что оно не расчищено! Если поеду дальше, просто застряну или сразу же, или на выезде.

Мнение из паблика в социальной сети ВКонтакте. Авторство Геннадия Орлова:

— Сегодня по дороге домой слушал радио. Там сказали, что с декабря прошлого года по сей день с тульских улиц было вывезено и растоплено несколько тысяч кубометров снега. Я живу в Пролетарском районе. И ни с одной улицы, даже с самых больших (Кутузова, Металлургов и Ложевой) не вывезли ни грамма снега. Все эти кубометры, по-видимому, только на бумаге в администрации. По Металлургов приходится объезжать припаркованные у обочины машины по встречке через сплошную линию. По Кутузова приходится выезжать из двора, рискуя попасть в ДТП, так как в парковочные карманы сгребли снег и нифига не вывозили.

Кто-то видит проблему в «потеряшках»: машинах, которые уже давно не трогались с места и своим присутствием мешают расчистить парковку. Вот так они ютятся на ул. Вильямса:

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Фото паблика «Подслушано в Туле»
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Фото паблика «Подслушано в Туле»

Кто-то настроен решительно против горе-парковщиков. Вот какие комментарии оставляют пользователи в телеграм-канале Myslo к посту о сплотившихся против легковушки пассажирах трамвая:

Screenshot_3.png

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ваше мнение

Друзья, поделитесь в комментариях: как правильно решить проблему снежных парковок на улицах города? Какое справедливое наказание должно следовать за нарушение правил парковки? 

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Автор:
сегодня, в 19:07 +4
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