«А мне так удобно»: туляки паркуются у трамвайных путей – виноват снег?

Фото из архива Myslo

В городских пабликах и телеграм-каналах каждый день выкладывают сообщения об автохамах, которые оставляют свои машины на обочинах, мешая проезду трамваев.

На этом фото из-за не вывезенного снега «забились» парковочные карманы от ул. Коминтерна до ул. Мосина. Машины припаркованы на проезжей части. Автор поста возмущён: «Администрация уже месяц как пишет отписки. Почему одним можно ставить машины как попало, а других эвакуируют? И такое ощущение, что наше ГИБДД по той улице не ездит».

А здесь туляки в едином порыве освобождают путь трамваю, застрявшему из-за неправильно припаркованного автомобиля.

Этот автомобиль припарковался почти на трамвайных путях на ул. Марата. Обычно движение трамваев из-за такой помехи полностью останавливается, а за транспортом выстраивается целый «хвост» из вагонов.



Фото паблика «Подслушано в Туле»

Одновременно расчищать пешеходную зону, проезжую часть и обочины у коммунальных служб не всегда получается. Приходится чем-то жертвовать. И чаще всего «жертвами» становятся парковочные карманы.

Вот что туляки думают о парковках в режиме сугробов.

Александр, стаж вождения более 25 лет:

— Сугробы в городе мешают парковаться. И очень. Основные проблемы: не чистятся парковочные карманы на центральных улицах, не вывозится снег из дворов.