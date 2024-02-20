«А мне так удобно»: туляки паркуются у трамвайных путей – виноват снег?

В городских пабликах и телеграм-каналах каждый день выкладывают сообщения об автохамах, которые оставляют свои машины на обочинах, мешая проезду трамваев.
На этом фото из-за не вывезенного снега «забились» парковочные карманы от ул. Коминтерна до ул. Мосина. Машины припаркованы на проезжей части. Автор поста возмущён: «Администрация уже месяц как пишет отписки. Почему одним можно ставить машины как попало, а других эвакуируют? И такое ощущение, что наше ГИБДД по той улице не ездит».
А здесь туляки в едином порыве освобождают путь трамваю, застрявшему из-за неправильно припаркованного автомобиля.
Этот автомобиль припарковался почти на трамвайных путях на ул. Марата. Обычно движение трамваев из-за такой помехи полностью останавливается, а за транспортом выстраивается целый «хвост» из вагонов.
Фото паблика «Подслушано в Туле»
Одновременно расчищать пешеходную зону, проезжую часть и обочины у коммунальных служб не всегда получается. Приходится чем-то жертвовать. И чаще всего «жертвами» становятся парковочные карманы.
Вот что туляки думают о парковках в режиме сугробов.
Александр, стаж вождения более 25 лет:
— Сугробы в городе мешают парковаться. И очень. Основные проблемы: не чистятся парковочные карманы на центральных улицах, не вывозится снег из дворов.
Иван, стаж вождения 8 лет:
— Сугробы с парковками не совместимы совсем. Бывает, пытаюсь свернуть с дороги на парковочное место и тут же уезжаю, тут же бросаю эту затею. Потому что оно не расчищено! Если поеду дальше, просто застряну или сразу же, или на выезде.
Мнение из паблика в социальной сети ВКонтакте. Авторство Геннадия Орлова:
— Сегодня по дороге домой слушал радио. Там сказали, что с декабря прошлого года по сей день с тульских улиц было вывезено и растоплено несколько тысяч кубометров снега. Я живу в Пролетарском районе. И ни с одной улицы, даже с самых больших (Кутузова, Металлургов и Ложевой) не вывезли ни грамма снега. Все эти кубометры, по-видимому, только на бумаге в администрации. По Металлургов приходится объезжать припаркованные у обочины машины по встречке через сплошную линию. По Кутузова приходится выезжать из двора, рискуя попасть в ДТП, так как в парковочные карманы сгребли снег и нифига не вывозили.
Кто-то видит проблему в «потеряшках»: машинах, которые уже давно не трогались с места и своим присутствием мешают расчистить парковку. Вот так они ютятся на ул. Вильямса:
Фото паблика «Подслушано в Туле»
Фото паблика «Подслушано в Туле»
Кто-то настроен решительно против горе-парковщиков. Вот какие комментарии оставляют пользователи в телеграм-канале Myslo к посту о сплотившихся против легковушки пассажирах трамвая:
Друзья, поделитесь в комментариях: как правильно решить проблему снежных парковок на улицах города? Какое справедливое наказание должно следовать за нарушение правил парковки?