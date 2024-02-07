  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. ВкусВилл открыл две торговые точки нового формата в Туле - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
ВкусВилл открыл две торговые точки нового формата в Туле
erid: 4CQwVszH9pWvojobcye

ВкусВилл открыл две торговые точки нового формата в Туле

Один открылся в пос. Петровском на ул. Петровской, 4, второй — в Туле, на ул. Болдина, 101. Они стали первыми в Тульской области в формате «магазин у дома».

Сегодня у жителей Тулы появилась возможность посетить ВкусВилл, который стал еще ближе, и самостоятельно ознакомиться с ассортиментом бренда. 

Магазин предложит покупателям основной ассортимент продуктов в соответствии с общей концепцией бренда. Около 97% ассортимента — это продукция под собственным брендом ВкусВилл. Только малая доля товаров на полке представлена под торговой маркой производителя.

20220829_Report_GRD_128.jpg

Вся продукция под брендом ВкусВилл должна соответствовать единой концепции, основа которой — чистый и честный состав продукта, отсутствие искусственных красителей, ароматизаторов, консервантов, улучшителей и других добавок. Все товары проходят проверку состава и безопасности.

20230508_REPORT_KBK (17).jpg

Для этого бренд сотрудничает с десятками пищевых институтов и аккредитованных лабораторий, а также проводит собственные исследования в лицензированной лаборатории ВкусВилла. Зачастую подход меняет продукты с точки зрения массового восприятия.

20230908_MODEL_KBK (17).jpg

Во ВкусВилле более 85% продуктов российского производства, представленных по всем категориям: молочная продукция с короткими сроками хранения, мясная и рыбная гастрономия, свежие овощи и фрукты, включая манго; продукты для детей, бытовая химия, даже товары для животных. Каждый покупатель, приходя во ВкусВилл, найдёт что-то своё. На полках бренда присутствуют безлактозные и безглютеновые продукты, а также блюда, которые подойдут веганам. 

Также в городе работает быстрая и бесплатная доставка от ВкусВилла. Особенность доставки — она быстрая (заказ собирается и приезжает за 2 часа) и без минимальной суммы. 

20231226_MODEL_KBK (59).jpg

png-logo-green--long.png

 

«ВкусВилл»

ВКонтакте

Реклама. АО «Вкусвилл».

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 13:50 +2
Другие статьи по темам
Событие
ВкусВиллновый магазиноткрытие
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульская область заняла восьмое место среди регионов по росту промышленности
Тульская область заняла восьмое место среди регионов по росту промышленности
В Ясную Поляну с гастролями едут студенты Театральной школы Константина Райкина
В Ясную Поляну с гастролями едут студенты Театральной школы Константина Райкина
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.