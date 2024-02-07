ВкусВилл открыл две торговые точки нового формата в Туле

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Один открылся в пос. Петровском на ул. Петровской, 4, второй — в Туле, на ул. Болдина, 101. Они стали первыми в Тульской области в формате «магазин у дома».

Сегодня у жителей Тулы появилась возможность посетить ВкусВилл, который стал еще ближе, и самостоятельно ознакомиться с ассортиментом бренда.

Магазин предложит покупателям основной ассортимент продуктов в соответствии с общей концепцией бренда. Около 97% ассортимента — это продукция под собственным брендом ВкусВилл. Только малая доля товаров на полке представлена под торговой маркой производителя.

Вся продукция под брендом ВкусВилл должна соответствовать единой концепции, основа которой — чистый и честный состав продукта, отсутствие искусственных красителей, ароматизаторов, консервантов, улучшителей и других добавок. Все товары проходят проверку состава и безопасности.

Для этого бренд сотрудничает с десятками пищевых институтов и аккредитованных лабораторий, а также проводит собственные исследования в лицензированной лаборатории ВкусВилла. Зачастую подход меняет продукты с точки зрения массового восприятия.

Во ВкусВилле более 85% продуктов российского производства, представленных по всем категориям: молочная продукция с короткими сроками хранения, мясная и рыбная гастрономия, свежие овощи и фрукты, включая манго; продукты для детей, бытовая химия, даже товары для животных. Каждый покупатель, приходя во ВкусВилл, найдёт что-то своё. На полках бренда присутствуют безлактозные и безглютеновые продукты, а также блюда, которые подойдут веганам.

Также в городе работает быстрая и бесплатная доставка от ВкусВилла. Особенность доставки — она быстрая (заказ собирается и приезжает за 2 часа) и без минимальной суммы.