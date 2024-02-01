Топ-100: опубликован рейтинг туляков, внёсших наибольший вклад в развитие Тульской области

Тульский социологический центр создаёт «Рейтинг туляков, внёсших наибольший вклад в социально-экономическое развитие Тульской области» с 2004 года.

При отборе кандидатов эксперты исходят из их социокультурной активности на благо региона. Учитываются не только заслуги организации, которой руководят кандидаты на включение в рейтинг, но и их активная гражданская и экономическая позиции.

Юбилейное двадцатое по счёту исследование проводилось Тульским социологическим центром в январе 2024 г. Руководитель исследования — Василий Мосин — генеральный директор Тульского социологического центра, кандидат философских наук, доцент.

рейтинг туляков

В скобках указаны места, которые участники рейтинга заняли в прошлом году. Если стоит прочерк, то значит этот участник вошёл в рейтинг впервые.