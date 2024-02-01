Топ-100: опубликован рейтинг туляков, внёсших наибольший вклад в развитие Тульской области

Тульский социологический центр создаёт «Рейтинг туляков, внёсших наибольший вклад в социально-экономическое развитие Тульской области» с 2004 года.
При отборе кандидатов эксперты исходят из их социокультурной активности на благо региона. Учитываются не только заслуги организации, которой руководят кандидаты на включение в рейтинг, но и их активная гражданская и экономическая позиции.
Юбилейное двадцатое по счёту исследование проводилось Тульским социологическим центром в январе 2024 г. Руководитель исследования — Василий Мосин — генеральный директор Тульского социологического центра, кандидат философских наук, доцент.
В скобках указаны места, которые участники рейтинга заняли в прошлом году. Если стоит прочерк, то значит этот участник вошёл в рейтинг впервые.
- (1) Алексей Дюмин — губернатор Тульской области
- (2) Вячеслав Федорищев — первый заместитель губернатора Тульской области, председатель правительства Тульской области
- (3) Николай Воробьев — председатель Тульской областной думы, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Тула» и АО «Газпром газораспределение Тула»
- (5) Евгений Дронов — генеральный директор АО «АК „Туламашзавод“», Герой труда РФ
- (4) Борис Сокол — президент ОАО «Щекиноазот»
- (9) Дмитрий Миляев — первый заместитель губернатора Тульской области
- (6) Илья Курилов — генеральный директор ПАО «Императорский Тульский оружейный завод»
- (10) Дмитрий Гурдин — начальник УФСБ по Тульской области
- (8) Вячеслав Романов — министр промышленности и торговли Тульской области
- (14) Владимир Филиппов — генеральный директор АО «Тулаточмаш»
- (15) Григорий Лаврухин — заместитель председателя правительства Тульской области
- (16) Сергей Егоров — заместитель губернатора Тульской области
- (11) Александр Ломовцев — руководитель Управления Роспотребнадзора по Тульской области
- (-) Евгений Зубицкий — президент «Промышленно-металлургического холдинга»
- (17) Николай Калинин — директор Тульского филиала «Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова», председатель совета Тульской торгово-промышленной палаты, председатель Комитета Тульской ТПП по содействию профессиональному и бизнес-образованию
- (-) Антон Агеев — заместитель председателя правительства Тульской области.
- (-) Элеонора Шевченко — заместитель председателя правительства Тульской области
- (30) Александр Грицаенко — прокурор Тульской области
- (22) Ольга Слюсарева — мэр Тулы
- (21) Андрей Шестаков — президент Тульской Торгово-промышленной палаты
- (31) Владимир Усов — руководитель Следственного Управления СК России по Тульской области
- (25) Вадим Суханов — руководителя УФНС России по Тульской области
- (26) Ирина Волкова — заместитель губернатора Тульской области
- (23) Александр Головин — уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тульской области
- (18) Наталья Антонова — вице-президент — управляющий филиалом Газпромбанка «Среднерусский», председатель Комитета Тульской ТПП по финансовым рынкам и кредитным организациям
- (32) Вячеслав Чапкин — генеральный директор ПАО «НПО „Стрела“»
- (24) Владимир Золотухин — генеральный директор ООО Научно-производственного предприятия „Вулкан-ТМ“
- (29) Рафик Папян — генеральный директор ООО «Инд-Гарник»
- (34) Анатолий Симонов — главный федеральный инспектор по Тульской области
- (-) Михаил Пантелеев — заместитель председателя Правительства — министр имущественных и земельных отношений.
- (35) Игорь Хорошилов — Председатель Тульского областного суда
- (37) Олег Кравченко — ректор ТулГУ
- (38) Александр Скворцов — директор Тульского регионального филиала ООО „СК „Согласие“», Председатель Ревизионной комиссии Тульской ТПП
- (40) Владимир Юдин — председатель Счетной палаты Тульской области
- (39) Николай Борзенков — генеральный директор ООО «Металлопрокатный завод»
- (33) Владимир Щербаков — генеральный директор ООО «Центр условий и охраны труда малого и среднего предпринимательства»
- (43) Галина Якушкина — заместитель губернатора Тульской области
- (44) Сергей Дьяков — управляющий директор ПАО «Тулачермет»
- (45) Родион Дудник — министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области
- (-) Галина Алешина — первый заместитель председателя Тульской областной Думы.
- (36) Надежда Калугина — директор Тульского государственного музея оружия
- (51) Александр Шамсутдинов — Председатель совета директоров компании ОАО «ГК Полипласт»
- (47) Александр Рем — заместитель председателя Тульской областной думы
- (50) Михаил Иванцов — генеральный директор ООО «Тульское региональное инвестиционное агентство»
- (56) Илья Беспалов — глава администрации г. Тулы
- (49) Светлана Мужичкова — управляющий ВТБ в Тульской области, старший вице-президент банка
- (48) Сергей Белов — председатель Союза журналистов Тульской области, директор филиала ГТРК «Тула», председатель комитета Тульской ТПП по СМИ, рекламе и полиграфии
- (52) Алексей Стёпин — министр сельского хозяйства Тульской области
- (46) Павел Татаренко — генеральный директор «Региональной корпорации развития и поддержки Тульской области»
- (53) Алексий — митрополит Тульский и Ефремовский
- (-) Ринат Идрисов — с апреля 2023 г. генеральный директор АНО «НПО „Сплав“».
- (54) Виктор Нехаев — руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тульской области (Туластат)
- (41) Алексей Кораблёв — директор ООО «ПФ „АЯН“»
- (55) Татьяна Рыбкина — министр культуры Тульской области
- (57) Андрей Мазов — генеральный директор ООО «Региональные новости», председатель тульского отделения «Деловой России».
- (60) Ерухом Шальмиев — председатель совета директоров КорсГрупп»
- (61) Александр Бибиков — министр по контролю и профилактике коррупционных нарушений в Тульской области
- (59) Татьяна Алексеева — генеральный директор ООО «Слобода»
- (98) Сергей Гринько — управляющий Тульским отделением ПАО Сбербанк
- (64) Александр Швыков — генеральный директор ОО ПП «Мехмаш»
- (62) Александр Ширинкин — председатель совета директоров АО «Тульский молочный комбинат»
- (66) Николай Кизимов — генеральный директор АО «Пластик»
- (68) Иван Прокопенко — начальник УФСИН России по Тульской области
- (67) Алексей Зубченко — генеральный директор ООО «Спецгеологоразведка»
- ((63) Владимир Кузнецов — председатель Ассоциации содействия развитию малых предприятий Тульской области, председатель Комитета Тульской ТПП по оценочной деятельности
- (58) Сергей Борисов — президент, до ноября директор ГУК ТО «Тульский государственный ордена Трудового Красного Знамени академический театр драмы имени М. Горького»
- (69) Александр Балберов — заместитель председателя Тульской областной Думы, Председателя Палаты депутатов ЛДПР Тульской области
- (-) Ольга Гремякова — заместитель председателя правительства Тульской области
- (65) Тамара Головина — генеральный директор ООО «Молодой и К»
- (72) Александр Хомяков — генеральный директор АО «ЦКБА»
- (87) Вячеслав Ковалев — заместитель генерального директора АО «НПО «Высокоточные комплексы», управляющий директор ОАО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика Шипунова»
- (79) Дмитрий Марков — заместитель председателя правительства
- (99) Антон Емельяненко — министр экономического развития Тульской области
- (70) Аниса Каверина — директор ООО «Фармбытхим»
- (74) Екатерина Толстая — директор Музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна»
- (-) Андрей Даценко — с 6 июня 2023 г. начальник Управления МВД России по Тульской области.
- (76) Игорь Кабанов — генеральный директор ГК «Браер»
- (81) Алексей Павлов — начальник ГУ МЧС по Тульской области
- (-) Ярослав Раков — заместитель председателя правительства Тульской области, министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления.
- (77) Елена Елатонцева — директор ООО «Гильдия консультантов», председатель Комитета Тульской ТПП по семейному предпринимательству
- (88) Константин Подрезов — ректор ТГПУ им. Л. Н. Толстого
- (78) Николай Пантелеев — директор ООО «Центр сертификации Тест — Тула», председатель Комитета Тульской ТПП техническому регулированию, стандартизации и качеству продукции
- (84) Сергей Костюченков — директор ООО «Региональная эксплуатационная компания», председатель Комитета Тульской ТПП по предпринимательству в ЖКХ
- (-) Виктор Грибко — С 31 июля 2023 года руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Тульской области.
- (83) Владимир Гриценко — директор государственного музея-заповедника «Куликово поле»
- (85) Ольга Натаркина — директор ГУ ТО «Информационное Агентство «Регион 71»
- (-) Валерий Даутов — директор АО «Туламашзаводинвест».
- (-) Алексей Эрк — председатель Общественной палаты Тульской области
- (90) Сергей Ганжа — директор Тульского регионального филиала АО «Россельхозбанк», председатель Комитета Тульской ТПП по развитию АПК и пищевой промышленности
- (-) Юрий Панфилов — Министр экологии и природных ресурсов Тульской области
- (92) Илиана Марина — директор ООО «Клиника Эксперт Тула», председатель Комитета Тульской ТПП по предпринимательству в здравоохранении и медицинской индустрии
- (93) Татьяна Ларина — уполномоченный по правам человека в Тульской области.
- (94) Дмитрий Благовещенский — директор ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Тульской области».
- (95) Наталия Зыкова — уполномоченный по правам ребёнка в Тульской области, с декабря 2023 г. заместитель министра труда и социальной защиты.
- (86) Александр Велигодский — генеральный директор ООО «Ин-Групп».
- ((97) Сергей Гребенщиков — депутат Тульской областной Думы, председатель совета регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».
- (100) Андрей Филиппов — управляющий Отделением Пенсионного фонда РФ по Тульской области.
- (75) Михаил Буденков — председатель ТРО ООО «Центр экологической политики и культуры».
- (-) Михаил Малишевский — с июля 2023 г. министр здравоохранения Тульской области.
- (-) Илья Степанов — учредитель и руководитель изданий SM-News.ru и «Тульская пресса», депутат Тульской областной Думы 7-го созыва