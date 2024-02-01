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Топ-100: опубликован рейтинг туляков, внёсших наибольший вклад в развитие Тульской области

Топ-100: опубликован рейтинг туляков, внёсших наибольший вклад в развитие Тульской области

Рейтинг составили сотрудники Тульского социологического центра.

Тульский социологический центр создаёт «Рейтинг туляков, внёсших наибольший вклад в социально-экономическое развитие Тульской области» с 2004 года. 

При отборе кандидатов эксперты исходят из их социокультурной активности на благо региона. Учитываются не только заслуги организации, которой руководят кандидаты на включение в рейтинг, но и их активная гражданская и экономическая позиции.

Юбилейное двадцатое по счёту исследование проводилось Тульским социологическим центром в январе 2024 г. Руководитель исследования — Василий Мосин — генеральный директор Тульского социологического центра, кандидат философских наук, доцент.

рейтинг туляков

В скобках указаны места, которые участники рейтинга заняли в прошлом году. Если стоит прочерк, то значит этот участник вошёл в рейтинг впервые.

  1. (1) Алексей Дюмин — губернатор Тульской области
  2. (2) Вячеслав Федорищев — первый заместитель губернатора Тульской области, председатель правительства Тульской области 
  3. (3) Николай Воробьев — председатель Тульской областной думы, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Тула» и АО «Газпром газораспределение Тула»
  4.  (5) Евгений Дронов — генеральный директор АО «АК „Туламашзавод“», Герой труда РФ
  5.  (4) Борис Сокол — президент ОАО «Щекиноазот»
  6. (9) Дмитрий Миляев — первый заместитель губернатора Тульской области
  7. (6) Илья Курилов — генеральный директор ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» 
  8.  (10) Дмитрий Гурдин — начальник УФСБ по Тульской области 
  9. (8) Вячеслав Романов — министр промышленности и торговли Тульской области 
  10.  (14) Владимир Филиппов — генеральный директор АО «Тулаточмаш» 
  11. (15) Григорий Лаврухин — заместитель председателя правительства Тульской области
  12. (16) Сергей Егоров — заместитель губернатора Тульской области 
  13. (11) Александр Ломовцев — руководитель Управления Роспотребнадзора по Тульской области 
  14. (-) Евгений Зубицкий — президент «Промышленно-металлургического холдинга»
  15. (17) Николай Калинин — директор Тульского филиала «Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова», председатель совета Тульской торгово-промышленной палаты, председатель Комитета Тульской ТПП по содействию профессиональному и бизнес-образованию
  16.  (-) Антон Агеев — заместитель председателя правительства Тульской области.
  17. (-) Элеонора Шевченко — заместитель председателя правительства Тульской области
  18.  (30) Александр Грицаенко — прокурор Тульской области
  19. (22) Ольга Слюсарева — мэр Тулы 
  20.  (21) Андрей Шестаков — президент Тульской Торгово-промышленной палаты
  21. (31) Владимир Усов — руководитель Следственного Управления СК России по Тульской области 
  22. (25) Вадим Суханов — руководителя УФНС России по Тульской области 
  23.  (26) Ирина Волкова — заместитель губернатора Тульской области 
  24.  (23) Александр Головин — уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тульской области
  25.  (18) Наталья Антонова — вице-президент — управляющий филиалом Газпромбанка «Среднерусский», председатель Комитета Тульской ТПП по финансовым рынкам и кредитным организациям
  26.  (32) Вячеслав Чапкин — генеральный директор ПАО «НПО „Стрела“»
  27.  (24) Владимир Золотухин — генеральный директор ООО Научно-производственного предприятия „Вулкан-ТМ“
  28. (29) Рафик Папян — генеральный директор ООО «Инд-Гарник»
  29.  (34) Анатолий Симонов — главный федеральный инспектор по Тульской области 
  30. (-) Михаил Пантелеев — заместитель председателя Правительства — министр имущественных и земельных отношений.
  31.  (35) Игорь Хорошилов — Председатель Тульского областного суда 
  32.  (37) Олег Кравченко — ректор ТулГУ
  33.  (38) Александр Скворцов — директор Тульского регионального филиала ООО „СК „Согласие“», Председатель Ревизионной комиссии Тульской ТПП
  34. (40) Владимир Юдин — председатель Счетной палаты Тульской области 
  35.  (39) Николай Борзенков — генеральный директор ООО «Металлопрокатный завод»
  36.  (33) Владимир Щербаков — генеральный директор ООО «Центр условий и охраны труда малого и среднего предпринимательства»
  37.  (43) Галина Якушкина — заместитель губернатора Тульской области 
  38.  (44) Сергей Дьяков — управляющий директор ПАО «Тулачермет»
  39. (45) Родион Дудник — министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области
  40.  (-) Галина Алешина — первый заместитель председателя Тульской областной Думы.
  41. (36) Надежда Калугина — директор Тульского государственного музея оружия
  42. (51) Александр Шамсутдинов — Председатель совета директоров компании ОАО «ГК Полипласт» 
  43.  (47) Александр Рем — заместитель председателя Тульской областной думы
  44.  (50) Михаил Иванцов — генеральный директор ООО «Тульское региональное инвестиционное агентство»
  45. (56) Илья Беспалов — глава администрации г. Тулы 
  46.  (49) Светлана Мужичкова — управляющий ВТБ в Тульской области, старший вице-президент банка
  47. (48) Сергей Белов — председатель Союза журналистов Тульской области, директор филиала ГТРК «Тула», председатель комитета Тульской ТПП по СМИ, рекламе и полиграфии
  48.  (52) Алексей Стёпин — министр сельского хозяйства Тульской области
  49. (46) Павел Татаренко — генеральный директор «Региональной корпорации развития и поддержки Тульской области» 
  50. (53) Алексий — митрополит Тульский и Ефремовский 
  51. (-) Ринат Идрисов — с апреля 2023 г. генеральный директор АНО «НПО „Сплав“». 
  52.  (54) Виктор Нехаев — руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тульской области (Туластат) 
  53. (41) Алексей Кораблёв — директор ООО «ПФ „АЯН“»
  54.  (55) Татьяна Рыбкина — министр культуры Тульской области
  55. (57) Андрей Мазов — генеральный директор ООО «Региональные новости», председатель тульского отделения «Деловой России».
  56. (60) Ерухом Шальмиев — председатель совета директоров КорсГрупп»
  57. (61) Александр Бибиков — министр по контролю и профилактике коррупционных нарушений в Тульской области 
  58.  (59) Татьяна Алексеева — генеральный директор ООО «Слобода»
  59. (98) Сергей Гринько — управляющий Тульским отделением ПАО Сбербанк
  60. (64) Александр Швыков — генеральный директор ОО ПП «Мехмаш»
  61.  (62) Александр Ширинкин — председатель совета директоров АО «Тульский молочный комбинат»
  62.  (66) Николай Кизимов — генеральный директор АО «Пластик»
  63. (68) Иван Прокопенко — начальник УФСИН России по Тульской области
  64. (67) Алексей Зубченко — генеральный директор ООО «Спецгеологоразведка»
  65. ((63) Владимир Кузнецов — председатель Ассоциации содействия развитию малых предприятий Тульской области, председатель Комитета Тульской ТПП по оценочной деятельности 
  66. (58) Сергей Борисов — президент, до ноября директор ГУК ТО «Тульский государственный ордена Трудового Красного Знамени академический театр драмы имени М. Горького»
  67. (69) Александр Балберов — заместитель председателя Тульской областной Думы, Председателя Палаты депутатов ЛДПР Тульской области
  68. (-) Ольга Гремякова — заместитель председателя правительства Тульской области
  69.  (65) Тамара Головина — генеральный директор ООО «Молодой и К»
  70.  (72) Александр Хомяков — генеральный директор АО «ЦКБА»
  71. (87) Вячеслав Ковалев — заместитель генерального директора АО «НПО «Высокоточные комплексы», управляющий директор ОАО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика Шипунова»
  72.  (79) Дмитрий Марков — заместитель председателя правительства
  73.  (99) Антон Емельяненко — министр экономического развития Тульской области
  74.  (70) Аниса Каверина — директор ООО «Фармбытхим»
  75.  (74) Екатерина Толстая — директор Музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна»
  76. (-) Андрей Даценко — с 6 июня 2023 г. начальник Управления МВД России по Тульской области.
  77. (76) Игорь Кабанов — генеральный директор ГК «Браер»
  78. (81) Алексей Павлов — начальник ГУ МЧС по Тульской области 
  79. (-) Ярослав Раков — заместитель председателя правительства Тульской области, министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления.
  80. (77) Елена Елатонцева — директор ООО «Гильдия консультантов», председатель Комитета Тульской ТПП по семейному предпринимательству 
  81. (88) Константин Подрезов — ректор ТГПУ им. Л. Н. Толстого
  82.  (78) Николай Пантелеев — директор ООО «Центр сертификации Тест — Тула», председатель Комитета Тульской ТПП техническому регулированию, стандартизации и качеству продукции 
  83. (84) Сергей Костюченков — директор ООО «Региональная эксплуатационная компания», председатель Комитета Тульской ТПП по предпринимательству в ЖКХ 
  84. (-) Виктор Грибко — С 31 июля 2023 года руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Тульской области. 
  85. (83) Владимир Гриценко — директор государственного музея-заповедника «Куликово поле»
  86. (85) Ольга Натаркина — директор ГУ ТО «Информационное Агентство «Регион 71»
  87. (-) Валерий Даутов — директор АО «Туламашзаводинвест».
  88. (-) Алексей Эрк — председатель Общественной палаты Тульской области
  89. (90) Сергей Ганжа — директор Тульского регионального филиала АО «Россельхозбанк», председатель Комитета Тульской ТПП по развитию АПК и пищевой промышленности
  90. (-) Юрий Панфилов — Министр экологии и природных ресурсов Тульской области
  91. (92) Илиана Марина — директор ООО «Клиника Эксперт Тула», председатель Комитета Тульской ТПП по предпринимательству в здравоохранении и медицинской индустрии
  92.  (93) Татьяна Ларина — уполномоченный по правам человека в Тульской области.
  93. (94) Дмитрий Благовещенский — директор ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Тульской области».
  94. (95) Наталия Зыкова — уполномоченный по правам ребёнка в Тульской области, с декабря 2023 г. заместитель министра труда и социальной защиты.
  95. (86) Александр Велигодский — генеральный директор ООО «Ин-Групп».
  96. ((97) Сергей Гребенщиков — депутат Тульской областной Думы, председатель совета регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».
  97. (100) Андрей Филиппов — управляющий Отделением Пенсионного фонда РФ по Тульской области.
  98. (75) Михаил Буденков — председатель ТРО ООО «Центр экологической политики и культуры».
  99.  (-) Михаил Малишевский — с июля 2023 г. министр здравоохранения Тульской области.
  100. (-) Илья Степанов — учредитель и руководитель изданий SM-News.ru и «Тульская пресса», депутат Тульской областной Думы 7-го созыва

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