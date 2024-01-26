Диагональная «Тулицы» Ольга Юрьева поделилась секретом идеального завтрака: видео

Кадр из видео пресс-службы ВК "Тулица"

Чем вы обычно завтракаете? Варите знакомую всем с детства овсянку на молоке? Готовите яичницу? Или просто по-быстрому съедаете пару бутербродов, запивая чаем или кофе?

Диагональная ВК «Тулица» Ольга Юрьева рассказала и показала, что завтрак, сделанный на скорую руку, может быть не только вкусным, но и очень полезным.

В рамках проекта «Кухня чемпиона» Оля приготовила смузи-боул, который понравится абсолютно всем. И самое главное: такой завтрак отнимает минимум усилий и времени. Смотрим и берём на заметку!