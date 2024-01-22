Часть усадьбы Ливенцева в центре Тулы станет гостиницей и рестораном

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Комплекс зданий на ул. Дзержинского некогда был усадьбой купца Ливенцева, потом почтовым управлением, является объектом культурного наследия, на её территории археологи находили монеты, пуговицы, фрагменты керамики, глиняные игрушки.

Здание по адресу ул. Дзержинского, д. 15 корп. 2 находится в удручающем состоянии. Вадим Виноградов занялся капитальным ремонтом. Часть фундамента, которая была подмыта неисправной канализацией, почти восстановлена, сама канализация больше не забита и функционирует правильно.

О планах реставрации предприниматель рассказал интернет-порталу «Бренды России»:

— Мы изначально заявили, что этот участок станет культурно-туристическим пространством. Здесь будет отель с номерами в историческом стиле, но со всеми современными удобствами. В самом отеле на первом этаже появится кафе, а рядом откроем ресторан с хорошей исторической составляющей и площадкой для выставочных и других культурологических проектов.

Об истории усадьбы читайте здесь:

Усадьба Ивана Ливенцева