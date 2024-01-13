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Похищение детей и попытка убийства тулячки: следователи не нашли состава преступления в действиях мужчины
Фото из архива Myslo.ru.

Похищение детей и попытка убийства тулячки: следователи не нашли состава преступления в действиях мужчины

Жизнь Татьяны Абасовой бывший муж после развода превратил в ад. Полиция отказывалась заниматься. В связи с этим женщина обратилась в редакцию Myslo.

По информации Myslo, тульские следователи завершили проверку и не нашли состава преступления в действиях мужчины, неоднократно нападавшего и угрожавшего бывшей жене убийством. На днях жительница Тулы Татьяна Абасова получила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Напомним, Татьяна Абасова после развода была вынуждена уехать из Тулы в Москву, чтобы избежать преследований бывшего мужа. Поводом для расставания стало то, что муж «сидел у нее на шее», не стремился найти работу, периодически поднимал руку на супругу. При этом у пары было трое детей. Татьяне надоело это терпеть, и она уехала к маме в Воронеж, бывший муж последовал за ней, нашёл, избил и пригрозил убийством, если она не вернется. В конце 2021 года он забрал детей из детского сада и увёз к себе на родину в Дербент.

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С большим трудом женщина вернула детей из Дагестана и снова приехала в Тулу. Весной прошлого года она получила долгожданный развод. Но бывший муж продолжил преследовать и бить Татьяну. Она неоднократно писала на него заявления в правоохранительные органы, но все бесполезно: в его действиях полицейские не видели состава преступлений, а следственный комитет не находил нарушений в работе правоохранителей.

Последний раз мужчина напал на Татьяну 8 августа 2023 года — ударил и пытался задушить. Женщина потеряла сознание и спасти её жизнь помогли неравнодушные прохожие, сумевшие оттащить обезумевшего абьюзера.

Следовали начали процессуальную проверку по данному факту, но в итоге и они тоже не нашли состава преступления.

 

Истории о преследованиях бывшими партнерами не редкость: достаточно вспомнить случай тулячки Юлии Хушнамовой, которой 4 года мешал жить экс-парень. Он писал ей грозные смс, обливал сточной водой, а один раз набросился на возлюбленную с кулаками. Только после предания ситуации огласке молодой человек поумерил пыл и прекратил третировать Юлю. 

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