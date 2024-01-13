Похищение детей и попытка убийства тулячки: следователи не нашли состава преступления в действиях мужчины

Фото из архива Myslo.ru.

Жизнь Татьяны Абасовой бывший муж после развода превратил в ад. Полиция отказывалась заниматься. В связи с этим женщина обратилась в редакцию Myslo.

По информации Myslo, тульские следователи завершили проверку и не нашли состава преступления в действиях мужчины, неоднократно нападавшего и угрожавшего бывшей жене убийством. На днях жительница Тулы Татьяна Абасова получила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Напомним, Татьяна Абасова после развода была вынуждена уехать из Тулы в Москву, чтобы избежать преследований бывшего мужа. Поводом для расставания стало то, что муж «сидел у нее на шее», не стремился найти работу, периодически поднимал руку на супругу. При этом у пары было трое детей. Татьяне надоело это терпеть, и она уехала к маме в Воронеж, бывший муж последовал за ней, нашёл, избил и пригрозил убийством, если она не вернется. В конце 2021 года он забрал детей из детского сада и увёз к себе на родину в Дербент.