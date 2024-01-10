В Туле будут судить экс-инспектора Приокского управления Ростехнадзора

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Следственный отдел Центрального района СУ СКР по Тульской области завершил расследование уголовного дела в отношении экс-инспектора Приокского управления Ростехнадзора. Ему вменяют 14 эпизодов получения взятки в значительном размере.

Так, с 2020 по 2022 год главный госинспектор Приокского управления Ростехнадзора неоднократно получал от директора одной из коммерческих организаций взятки за заключение договоров на проведение экспертизы промышленной безопасности в подконтрольных организациях и внесении заключений в реестр. Общая сумма преступного дохода составила 992 тыс. рублей.

– В ходе расследования уголовного дела суд по ходатайству следователя наложил арест на автомобиль и изъятые в ходе обыска денежные средства обвиняемого на сумму свыше 3 млн рублей. Свою вину в инкриминируемом преступлении мужчина признал в полном объеме. Собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая причастность инспектора к совершенному преступлению, – рассказали в СУ СКР по Тульской области.

Расследование проводили по материалам регионального УФСБ России. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.