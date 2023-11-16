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Алексей Дюмин встретился с тульской семьёй, где отец и два сына участвуют в СВО
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Алексей Дюмин встретился с тульской семьёй, где отец и два сына участвуют в СВО

Губернатор поздравил Александра и Елену Старостиных с 30-летием совместной жизни и вручил им памятные подарки.

Глава Тульской области побывал на семейном торжестве Александра и Елены Старостиных, воспитывающей пятерых детей. Отец и два сына участвуют в специальной военной операции. Впервые за долгое время семья собралась вместе.

Глава семейства вернулся в отпуск к 30-й годовщине совместной жизни с женой Еленой. На торжество смогли приехать двое старших сыновей, которые тоже принимают участие в СВО. Алексей Дюмин поздравил Александра и Елену с юбилеем семейной жизни.

– 30 лет вы прожили вместе, создали большую и крепкую семью. Вы воспитали настоящих мужчин, которые не стали искать причин, чтобы не пойти сражаться за свою страну. И в трудный час без лишних слов, по зову сердца встали на защиту Родины. Спасибо всей вашей семье, которая подаёт пример сплоченности и настоящего патриотизма, –  сказал Алексей Дюмин.

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Старший сын Старостиных служит в именном батальоне «Тула». Он поблагодарил Алексея Дюмина за оказанную помощь. Губернатор находится на постоянной связи с командованием и регулярно направляет в подразделение всё необходимое для выполнения боевых задач. Средний сын участвует в  СВО с первых дней. Губернатор помог ему пройти обследование после ранения.

Елена Старостина руководит отделением Ассоциации многодетных семей, собирает для бойцов лекарства, продукты и всё необходимое, общается со школьниками.

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– Для наших парней сегодня крайне важна любая поддержка. Спасибо за вашу общественную деятельность, за патриотическую работу с молодежью. Дети должны знать правду, и расти на примерах современных героев, – сказал Алексей Дюмин.

Глава Тульской области вручил отцу и сыновьям комплекты обмундирования и оборудования. Все члены семьи получили памятные подарки.

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