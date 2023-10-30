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В Алексине стартовал финал «Летних Игр Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт»
Фото: tularegion.ru

В Алексине стартовал финал «Летних Игр Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт»

В соревнованиях, которые проходят на базе РУТБ «Ока», примут участие более 300 спортсменов.

Предусмотрены состязания в трёх дисциплинах – баскетболе на колясках, настольном теннисе и пауэрлифтинге. Гостей и участников Игр приветствовал министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев. 

– Это уникальное событие объединяет людей сильных духом, демонстрируя их талант и стремление к победе. Я горжусь каждым спортсменом, который принимает участие в этих соревнованиях, и верю, что ваш пример будет вдохновлять других людей на достижение своих целей. Желаю всем участникам успехов, – сказал министр. 

«Летние Игры Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» – крупнейшие старты паралимпийцев, когда-либо проводимые в России. В программу включены 22 вида спорта – она соответствует программе XVII Паралимпийских летних игр 2024 года в Париже. Общее число участников – более 4500 человек.

За победу в соревнованиях по баскетболу на колясках поборются 7 команд из Москвы, Татарстана, Тюменской и Ульяновской областей, ХМАО и ДНР. Церемония закрытия Игр состоится 8 ноября, в 19.00, на «Тула-Арене».

 

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