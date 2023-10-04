Главные символы Тулы появились на дизайнерских наклейках Почты России

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Агентство развития Тульской области совместно с региональным управлением Почты России реализует специальный проект по повышению туристической привлекательности региона.

Отправляя посылки, туляки и гости города, а также клиенты Почты России в других крупных городах области могут воспользоваться дизайнерскими наклейками, изображающими главные символы Тулы.

Это не первая инициатива Почты России в сфере продвижения региона: ранее она выпустила видовые открытки в коллекционной серии, которые доступны в продаже. На них изображены уникальные достопримечательности Тульской области — Ишутинское городище, Кондуки, церкви Святой Троицы в Бехово и Успения Пресвятой Богородицы в Епифани.

— Почта не только служит связующим звеном между людьми, городами, странами, но и несёт просветительскую миссию. Каждая открытка, марка, художественный конверт — это напоминание о важном событии, человеке, архитектурном объекте. Новые наклейки с символами Тулы станут прекрасной возможностью рассказать об истории нашего региона далеко за его пределами, — отметил директор УФПС Тульской области Антон Калугин.

Как отметила заместитель министра экономического развития Тульской области Лариса Соломатина, одна из приоритетных задач, поставленных губернатором Алексеем Дюминым, — повышение узнаваемости региона.

— Новые форматы продвижения тульских брендов вызывают интерес и гостей города, и самих туляков. Они с удовольствием знакомятся с Тулой оружейной, самоварной, пряничной. Подобные коллаборации дают свой результат. Получатели посылок смогут прикоснуться к Мастерской России, а мы таким образом пригласим их посетить наш регион, — подчеркнула Лариса Соломатина.

Услуга доступна в ряде отделений Почты России:

300000 — Тула, пр. Ленина, 33

300041 — Тула, Красноармейский просп., 2

301360 — Алексин, ул. Тульская, 26

301430 — Суворов, ул. Кирова, 7

301830 — Богородицк, Западный микрорайон, 22

301840 — Ефремов, ул. Горького, 28

Кроме того, сейчас Агентство развития туризма Тульской области разрабатывает туристический маршрут, который станет одной из составляющих проекта почтового туризма.