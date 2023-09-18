Тульская область – в десятке регионов России по уровню ЗОЖ среди населения

Журналисты посчитали рейтинговые баллы по приверженности жителей разных регионов России принципам здорового образа жизни. Первые три места заняли регионы Северного Кавказа – Чечня, Дагестан и Кабардино-Балкария.
Инфографика РИА Новости
Эксперты связывают этот факт с низким потреблением кавказцами табака и невысоким уровнем продаж спиртных напитков. Среди аутсайдеров рейтинга – Магаданская область, Еврейская автономная область и Камчатский край.
Тульская область оказалась на восьмом месте в списке, набрав 82,2 балла из 100 возможных.