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Тульская область – в десятке регионов России по уровню ЗОЖ среди населения
Фото: ru.freepik.com

Тульская область – в десятке регионов России по уровню ЗОЖ среди населения

Такие данные приводят эксперты РИА «Новости».

Журналисты посчитали рейтинговые баллы по приверженности жителей разных регионов России принципам здорового образа жизни. Первые три места заняли регионы Северного Кавказа – Чечня, Дагестан и Кабардино-Балкария.

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Инфографика РИА Новости

Эксперты связывают этот факт с низким потреблением кавказцами табака и невысоким уровнем продаж спиртных напитков. Среди аутсайдеров рейтинга – Магаданская область, Еврейская автономная область и Камчатский край.

Тульская область оказалась на восьмом месте в списке, набрав 82,2 балла из 100 возможных.

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