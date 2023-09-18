Тульская область – в десятке регионов России по уровню ЗОЖ среди населения

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Журналисты посчитали рейтинговые баллы по приверженности жителей разных регионов России принципам здорового образа жизни. Первые три места заняли регионы Северного Кавказа – Чечня, Дагестан и Кабардино-Балкария.

Инфографика РИА Новости

Эксперты связывают этот факт с низким потреблением кавказцами табака и невысоким уровнем продаж спиртных напитков. Среди аутсайдеров рейтинга – Магаданская область, Еврейская автономная область и Камчатский край.