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Фестиваль Electro fest: электронное безумие в «Октаве»

Фестиваль Electro fest: электронное безумие в «Октаве»

Репортаж с одного из главных событий в рамках Дня города.

Одной из главных площадок празднования Дня города в Туле стал творческий индустриальный кластер «Октава». На его территории прошёл фестиваль электромузыки — «Октава Electro fest».

Мероприятие было поделено на несколько зон активностей: двор кластера, где расположились диджейский пульт и маркет локальных производителей, и здание «Октавы», в котором прошли мастер-классы и лекции приглашенных гостей. Помимо этого, на территории пространства состоялся конкурс среди скейтеров и любителей самокатов.

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— Программа мне очень понравилась, потому что она рассчитана на разную аудиторию. Приходят люди, которые просто хотят насладиться музыкой и арт-перформансами. Много народу было, например, на раскрашивании шоперов и мастер-классах. Подобрано хорошо как для детей, так и для взрослых, — отметил один из гостей фестиваля.

На дневных активностях было мало посетителей, что, к сожалению, становится закономерностью для «Октавы» из-за неактивной рекламной кампании ее мероприятий. Об этом упомянула в разговоре с нами одна из участниц фестиваля — Дарья Niktoneuznaedt:

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— Людей, конечно, меньше, чем хотелось бы, — классическая ситуация в «Октаве». Но тот, кто хотел, пришёл. Очень приятно находиться среди тех, кто всё это делает, — прямо-таки ощущается единство. Сегодняшний фестиваль — то событие, к которому все очень сильно и долго готовились, несмотря на трудности и неопределённости. Тем не менее это, наверное, одно из самых значимых мероприятий в «Октаве» за последние несколько лет. 

Ближе к вечеру «Октава» раскачалась: людей стало больше, а миксы диджеев стали более зажигательными и привлекающими народ. Среди выступавших была и руководитель молодёжной программы «Октава_Ю» Полина Шутова, с которой мы также успели поговорить:

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— На мой взгляд, это лучший день города в Туле за последнее время. Я очень надеюсь, что фестиваль электронной музыки в «Октаве» станет ежегодным мероприятием. Сейчас только начало, потому что дальше программа будет становиться только насыщеннее.

Когда над Тулой отгремел праздничный салют, в «Октаве» началась вечерняя программа — масштабная тусовка, на которой было ощутимо больше народу. В личном разговоре организаторы отметили, что было продано около 500 билетов на эту часть события.

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Громкие и цепляющие внимание миксы тульских и столичных диджеев сделали этот вечер и ночь — фестиваль закончился с наступлением рассвета.

Текст: Кирилл Лобанов. Фото Арсения Сенина.

Сюжет: День города-2023
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