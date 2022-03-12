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Тульские ведомства заявили об уходе из Instagram

Тульские ведомства заявили об уходе из Instagram

Таким образом они выразили свой протест из-за отказа Meta запрещать публиковать в своих ресурсах (Facebook и Instagram) призывы к насилию.

Следственное управление СК России по Тульской области и УМВД России по Тульской области заявили о прекращении работы в социальной сети Instagram. Причина - «зафиксированные факты размещения экстремистского контента на ресурсах компании Meta».

Аналогичное решение о прекращении обновления своих аккаунтов приняло правительство России. Теперь вся актуальная информация будет находиться в Telegram и во «ВКонтакте». 

«На основании требования Генеральной прокуратуры России доступ к социальной сети Instagram на территории Российской Федерации будет ограничен. В связи с этим решением мы прекращаем обновление нашей новостной ленты в Instagram», — говорится в сообщении.

Государственная дума помимо Instagram прекращает вести свои аккаунты в Facebook и Twitter. По этому же пути пошли Генеральная прокуратура, Центризбирком, Минобрнауки, а также ряд должностных лиц — это губернатор Курской области Роман Старовойт, глава Калмыкии Бату Хасиков, губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный, глава Мордовии Артем Здунов, глава Марий Эл Александр Евстифеев и другие.

Решения обусловлены предстоящим ограничением доступа в Instagram из-за того, что Meta разрешила публиковать в своих ресурсах (Facebook и Instagram) призывы к насилию в отношении задействованных в спецоперации на Украине российских военных. По словам пресс-секретаря компании Энди Стоун, Meta временно разрешила «формы политического самовыражения», которые в обычной ситуации нарушают ее запрет на призывы к насилию.

В ответ на это Генпрокуратура РФ потребовала признать Meta экстремистской организацией, а Следственный комитет завел уголовное дело о призывах к насилию. Роскомнадзор решил заблокировать Instagram 14 марта, сообщает РБК.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 11:45 0
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