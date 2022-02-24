Тульские политики высказались о ситуации на Украине

Заместитель председателя Тульской областной Думы, руководитель фракции ЛДПР Александр Балберов:

- Я полностью поддерживаю решение главнокомандующего и Президента страны Владимира Владимировича Путина о проведении спецоперации Вооруженных сил России на Украине. Восемь лет власти Украины издеваются над братским нам украинским народом, над гражданами России, которые проживали и проживают на территории ДНР и ЛНР, над россиянами. Сегодняшний день, который начался с выступления президента России, мы ждали давно. Это — наша территория, это — наши люди. Мы — братья, так было, есть и будет! Считаю важным и то, что одной из задач спецоперации является денацификация — зачистка Украины от нацистов. Так что я полностью поддерживаю действия нашего Президента!

Депутат Тульской областной Думы, председатель Тульского регионального отделения «ПАРТИИ РОСТА» Андрей Мазов:

- Спецоперация на Украине, которая началась сегодня, является результатом восьмилетней работы властей этой страны. Президент Владимир Путин в своем обращении указал на ряд моментов, которые мы видели все эти восемь лет. Восемь лет, а это даже по историческим меркам совсем не маленький срок, Украина игнорировала Минские соглашения. Их даже не начали выполнять. Бесконечные провокации, бесконечные заявления о том, что украинские власти силой вернут Донбасс и Крым, включение в концепцию по нацбезопасности Украины упоминания, что Россия является врагом, постоянно увеличивающийся контингент инструкторов стран НАТО, заявление о возможном создании ядерного оружия. Все это в совокупности происходило на протяжении многих лет.

Россия многократно высказывала свою позицию по этому вопросу, многократно предупреждала о возможных последствиях. То, что власти Украины к этому не прислушались, вся вина в возможных жертвах и разрушениях ложится на них.

Депутат Тульской городской Думы, член депутатской группы «За справедливость» Владимир Тимаков:

- Мне, в первую очередь, очень жалко людей. Всех. Тех, кто сейчас погибает, тех, кто теряет своих близких по обе стороны фронта. Очень надеюсь, молюсь, чтобы было как можно меньше жертв. Но я хочу сказать, что, если кто-то думает, что война началась сегодня, серьезно ошибается. Война на Донбассе идет уже восемь лет.

Положить этому конец можно было признав право жителей ДНР и ЛНР на референдум, признав право этих людей самим определять свою судьбу. Однако киевские власти изначально отвергали любой вариант решения проблемы, кроме силового.

За годы конфликта я трижды был на Донбассе с гуманитарной помощью. Для меня эта земля не чужая. Мой дед Иван Михайлович Тимаков был шахтером в городе Кадиевка, который потом назвали в честь знаменитого ударника труда Стаханова. В Великую Отечественную войну дед сражался в рядах Красной Армии. Он погиб, сражаясь с фашистами.

Так что еще раз подчеркну — для меня это точно не чужая земля. Да и, в принципе, для всех нас Донбасс — такая же русская земля, как Ростов, Краснодар, Саратов, Белгород. То, что там восемь лет происходило, для всех — огромная трагедия. И для жителей Донецкой и Луганской областей только сейчас забрезжила надежда, что этот ужас закончится. Годами они жили как на пороховой бочке, в ужасающих условиях, а сейчас увидели свет в конце туннеля.

Председатель регионального отделения всероссийской партии «Родина» в Тульской области Владимир Ивашкевич:

- Десятилетиями Запад во главе с США взращивал на Украинской земле бандеровщину. Операция по денацификации, которую проводит Россия, восстановит историческую справедливость, отодвинет США от возможности распоряжаться судьбой жителей Украины. Народ сам определит своё будущее!