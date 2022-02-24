Сергей Гребенщиков о ситуации на Донбассе: «Мы надеемся на скорейшее завершение боевых действий с минимальными потерями»

«24 февраля руководством нашей страны было принято решение о проведении специальной войсковой операции, направленной на защиту мирного населения Донецкой и Луганской народных республик, – отметил Сергей Валерьевич. – На протяжении восьми лет к ситуации на Донбассе было приковано внимание всего мира. Для многих из нас, как для граждан соседней страны, как для представителей братского народа, страдания мирных жителей были и остаются личной болью.

Согласно известной поговорке «Добро должно быть с кулаками». Чтобы защитить мирных людей от снарядов и бомб, чтобы не допустить кровопролития, иногда приходится действовать на опережение. События, которые происходят сейчас на Украине, – единственная возможность положить конец беспределу и геноциду. Это радикальный, но необходимый и решительный шаг, это помощь братскому народу. И, конечно, это защита наших национальных интересов, ведь мы заинтересованы в том, чтобы на наших рубежах воцарились мир, покой и порядок.

В своем обращении президент России Владимир Путин отметил, что настоящая сила в справедливости и правде, которая на нашей стороне. Мы полностью поддерживаем эту позицию и надеемся на скорейшее завершение боевых действий с минимальными потерями для всех сторон. Искренне желаем мира, добра и благополучия всем жителям Донбасса и Украины».