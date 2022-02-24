Николай Воробьев об операции на Украине: «Главная цель – прекращение геноцида русского народа»

Тульский политик отметил, что уже 8 лет мирное население Донецкой и Луганской областей живет фактически на осадном положении:

– Этого времени было вполне достаточно, чтобы урегулировать ситуацию, если бы власти Украины действительно были в этом заинтересованы и беспокоились бы за жителей. Сейчас эти жители обратились за помощью.

И главная цель военной операции – это прекращение геноцида русскоязычного населения. Это ответ на обращение лидеров ДНР и ЛНР. Причем ответ, полностью соответствующий как российскому, так и международному праву. И у России есть не только моральное, но и юридическое право взять на себя защиту населения республик.