Николай Воробьев об операции на Украине: «Главная цель – прекращение геноцида русского народа»
Председатель Тульской областной Думы, глава фракции «Единая Россия» высказался о военной операции, проводимой Вооруженными Силами России.
Тульский политик отметил, что уже 8 лет мирное население Донецкой и Луганской областей живет фактически на осадном положении:
– Этого времени было вполне достаточно, чтобы урегулировать ситуацию, если бы власти Украины действительно были в этом заинтересованы и беспокоились бы за жителей. Сейчас эти жители обратились за помощью.
И главная цель военной операции – это прекращение геноцида русскоязычного населения. Это ответ на обращение лидеров ДНР и ЛНР. Причем ответ, полностью соответствующий как российскому, так и международному праву. И у России есть не только моральное, но и юридическое право взять на себя защиту населения республик.