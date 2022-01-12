новости
новости
Регистрация
В Тульской области на трассах развёрнуты два дополнительных пункта обогрева
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В Тульской области на трассах развёрнуты два дополнительных пункта обогрева

Это сделано для профилактики дорожных происшествий во время сильных морозов.

С 12 января на опасных участках федеральных трасс дополнительно организованы два подвижных пункта обогрева. Таким образом, водители и пешеходы могут согреться и отдохнуть в четырёх мобильных пунктах. Вот их координаты:

  • пересечение автодороги М-2 «Крым» и Р-132 «Тула-Калуга-Михайлов-Рязань»,
  • 177 км федеральной автодороги М-4 «Дон» (Веневский район),
  • 209 км федеральной трассы М-2 «Крым» (Щекинский район),
  • 265 км федеральной трассы М-4 «Дон» (Воловский район).

Все пункты обогрева укомплектованы спасательным оборудованием, полевой кухней, пневмокаркасным модулем, дизельными обогревателями, теплыми вещами и другими необходимыми средствами, чтобы оказать помощь пострадавшим.

С начала года помощь сотрудников мобильных пунктов обогрева получили 45 человек. Мобильные пункты обогрева работают круглосуточно.

Уважаемые участники дорожного движения!

ГУ МЧС России по Тульской области напоминает о необходимости соблюдения ПДД. Не забывайте, что от вас зависят здоровье и жизни других людей. Будьте предельно внимательны, помните о необходимости соблюдения дистанции и безопасного скоростного режима. 

В случае любой беды вы всегда можете обратиться в службу спасения по телефонам 01, 112 и 101.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
вчера, в 20:40 +3
Другие статьи по темам
Событие
мобильные пункты обогревапункты обогреваГУ МЧС России по Тульской области
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В 2021 году в Тульской области произошло 15,5 тысяч преступлений
В 2021 году в Тульской области произошло 15,5 тысяч преступлений
За 10 дней Тульскую область посетили более 87 тысяч туристов
За 10 дней Тульскую область посетили более 87 тысяч туристов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.