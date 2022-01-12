В Тульской области на трассах развёрнуты два дополнительных пункта обогрева

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Это сделано для профилактики дорожных происшествий во время сильных морозов.

С 12 января на опасных участках федеральных трасс дополнительно организованы два подвижных пункта обогрева. Таким образом, водители и пешеходы могут согреться и отдохнуть в четырёх мобильных пунктах. Вот их координаты:

пересечение автодороги М-2 «Крым» и Р-132 «Тула-Калуга-Михайлов-Рязань»,

177 км федеральной автодороги М-4 «Дон» (Веневский район),

209 км федеральной трассы М-2 «Крым» (Щекинский район),

265 км федеральной трассы М-4 «Дон» (Воловский район).

Все пункты обогрева укомплектованы спасательным оборудованием, полевой кухней, пневмокаркасным модулем, дизельными обогревателями, теплыми вещами и другими необходимыми средствами, чтобы оказать помощь пострадавшим.

С начала года помощь сотрудников мобильных пунктов обогрева получили 45 человек. Мобильные пункты обогрева работают круглосуточно.

Уважаемые участники дорожного движения!

ГУ МЧС России по Тульской области напоминает о необходимости соблюдения ПДД. Не забывайте, что от вас зависят здоровье и жизни других людей. Будьте предельно внимательны, помните о необходимости соблюдения дистанции и безопасного скоростного режима.