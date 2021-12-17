Депутаты Тульской облдумы собрали четыре мешка подарков для детей к Новому году

В приемной председателя Тульской областной Думы под большой елкой – гора детских игрушек. Их купили на собственные средства депутаты – для детишек, которые проходят курс лечения в Тульской областной детской больнице и на Новый год не попадут домой.

- Депутаты уже много лет подряд накануне Нового года на свои средства покупают подарки детям. В свое время Президент дал старт доброму проекту «Елка желаний». У нас тоже есть такой региональный проект. Мы уже собрали новогодние подарки для детей, находящихся на лечении в детской областной больнице. Для нас, взрослых, уже давно настала та пора, когда дарить подарки гораздо приятнее, чем их получать. Особенно детям. Убежден, каждый ребенок должен получить в Новый год подарок. И это наша, взрослых, обязанность, - считает председатель Тульской облдумы Николай Воробьев.

Упаковывая игрушки, депутаты вспоминали, каким им дарил Дед Мороз подарки и какие у них в семье есть новогодние традиции.

Например, Александр Балберов мечтал получить автомобиль, не маленькую игрушку, а большую красную машинку на педальном ходу.

А в семье Екатерины Толстой есть традиция всю неделю перед новым годом класть в специальные валеночки подарки.

Сергей Гребенщиков накануне Нового года всей семьей печет торт «Муравейник». Это обязательное украшение праздничного стола.

Елена Гребнева до сих пор хранит своего любимого новогоднего мишку Пандочку.

По словам председателя облдумы, депутаты готовят не только материальные подарки - будут и новогодние экскурсии, и путешествия, и елки с представлениями, правда, в этот год по требованию Роспотребнадзора - без родителей, только для детей.

Например, Марина Белькова проводит традиционный новогодний спортивный праздник – турнир по футболу, в котором участвуют ежегодно более 100 мальчишек и девчонок.

- Новогодние праздники – это волшебное время, когда можно побыть вместе всей семьей, погулять с детьми, поводить хороводы, покататься с горок. И не забывать о добрых делах, ведь, сделав что-то доброе, ты будешь счастлив! – сказал Николай Воробьев и пожелал всем тулякам здоровья, удачи и счастья в новом году.

В понедельник, 20 декабря, мешки с подарками отправились в больницу.

Поздравить детей с праздником в лечебное учреждение приехали первый заместитель председателя Тульской областной Думы Марина Левина, председатели комитетов Думы Галина Алешина и Юрий Моисеев, депутаты регионального парламента Сергей Гребенщиков, Виктория Ермакова и Илья Киндеев.

– У депутатов Тульской областной Думы Новый год начинается именно с этой замечательной традиции, – сказала Марина Левина. – Мы с особым волнением и добрыми чувствами вручаем эти подарки, и надеемся, что все тепло наших сердец передастся и вам.

Марина Левина поблагодарила медперсонал больницы, всех сотрудников за любовь к детям и пожелала им, чтобы символ года – тигр – защищал их в любой ситуации.

Сергей Гребенщиков пожелал всем здоровья, радости, и чтобы в больнице было как можно меньше детей.

Илья Киндеев поблагодарил медработников за заботу о детях. Особые слова благодарности он передал тем, кто будет трудиться в новогоднюю ночь.

Виктория Ермакова выразила надежду, что эти подарки принесут детям радость, счастье и улыбки.

Галина Алешина сказала, что депутаты с большим удовольствием, как дети, собирали эти подарки, рассматривали и вложили в них частичку своей души и тепла. Она пожелала маленьким пациентам скорее поправиться и встретить Новый год дома.

Юрий Мосеев отметил, что любит бывать здесь, поздравлять детей, но было бы хорошо, чтобы больница в Новый год и в другие праздники была пустая, чтобы все ребятишки были здоровы.

Главный врач Тульской областной детской больницы Дмитрий Харитонов, представители медперсонала и родителей в ответном слове сердечно поблагодарили депутатов за подарки и внимание к больнице.

– Замечательно, что эта традиция живет уже много лет, – сказал Дмитрий Харитонов. – Мы обязательно передадим ваши слова благодарности, добрые пожелания и подарки всему персоналу больницы и детям. Спасибо вам огромное, мы очень рады вас всегда видеть!