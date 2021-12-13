Активисты «Городских проектов» предлагают сделать на ул. Пузакова островки безопасности

Фото: Тульская Госавтоинспекция

На ул. Пузакова, возле дома № 13, в начале ноября сбили 36-летнюю тулячку. Она переходила проезжую часть в неположенном месте, несмотря на находящийся в 10 метрах пешеходный переход. Пострадавшая получила тяжёлые травмы и скончалась в больнице. Активисты тульского отделения НКО «Городские проекты» побывали на месте ДТП, чтобы разобраться в причинах трагедии.

Там находятся два объекта – остановка общественного транспорта и переход. Но пройти на остановку проще перед ней, чем обходить сзади, по переходу поэтому нарушение ПДД пешеходами здесь – обычное явление, даже тропинки виднеются.

«На улице достаточно быстрое движение, ведь она четырехполосная, но при этом переходы, в основном, нерегулируемые. Из-за этого риск для пешеходов возрастает. Кроме того, общественники отмечают, что «на улице весьма яркий свет и глаза водителей могут уставать, если температура освещения больше 2800 К».

Активисты предлагают несколько шагов к решению проблемы:

Перенести пешеходный переход вместе с остановкой и сделать его напротив дома № 13, либо сделать там ещё один переход.

Сделать островки безопасности на нерегулируемых пешеходных переходах.

Сделать хорошее освещение пешеходных переходов.

Сделать более щадящее освещение улиц города, взяв за основу, московское требование в виде 2800 К.

Общественники установили на месте ДТП памятную табличку, чтобы обратить внимание городских властей на проблему высокой смертности на дорогах и написали обращение в администрацию, предложив изменить конфигурацию перехода, сделать освещение ярче и ограничить скорость на этом участке до 40 км/ч.