Труп подполковника без головы, массовое ДТП и мощный снегопад: самые обсуждаемые новости недели на Myslo

На уходящей неделе было много интересных новостей. В нашей подборке — самое обсуждаемое на Myslo.

В Тульской области разрешили корпоративы в ресторанах и кафе

Долгожданные поправки в Указ губернатора: с 6 декабря рестораны и кафе снова обслуживают группы посетителей более 10 человек.

Медуза пера. - Слава Богу! Утренники в садах закрыли, хоть корпоративы в утешение родителям вернули, — пишет

- Верните утренники! Там, в отличие от корпоратива, народ не целуется после пары рюмок. Там ваще рюмок нет. Утренники! Утренники! — высказался наш пользователь papaljam

Ничья земля. 82-летний пенсионер затерян на стыке Тульской и Калужской областей Михаил Самонин не может оформить в собственность дом, в котором вырос, так как по бумагам строения не существует. История деда Миши тронула наших читателей.

- А вы говорите перепись населения. Посчитаем каждого… — пишет Федот Стрелец.

- Неоднозначная ситуация. Жильем деда обеспечили — квартиру дали. Из дома никто не выгоняет — вопрос с какой стати ему оформить дом в собственность, если это было служебное жилье? Уж не продать ли хочет дедушка или детишкам дачку оставить в лесу? Я не говорю, что он хорошо живет и всё прочее. Но из закона нельзя делать исключения. Живет и пусть живет. Помрет — хрен им, а не собственность в лесном фонде, — считает ForesterTula.

- Вообще тут надо однозначно идти в суд. Странно, что внуки этим давно не озаботились, переписками с чиновниками ничего не добиться. Нюансов, конечно, не знаю, но тут можно еще попробовать оформить этот дом в силу приобретательной давности, — посоветовала Violetta.

Тулу накрыл снегопад: фоторепортаж

Утром 7 декабря он стал причиной крупных пробок в городе. По данным синоптиков Тульского гидрометцентра, за ночь в городе выпало 24% от месячной нормы осадков.

- Ну можно подумать, когда-то было иначе. Любой снег в Туле вызывает транспортный коллапс. P. S. Зато красиво! — говорит Светлана Тульская.

- А кто в своем доме, тот сам и дворник, и дорожная служба. Проснулся после ночной смены, пошел и почистил. Мокрый уже, зараза) Но, ничего, одолел, — признался ruol.

- И где готовность служб и техники к зиме? Нежданчик от природы, как всегда? Не пройти не проехать, блин! — возмутился Volk177, просто Волк.

На трассе Тула — Новомосковск столкнулись не менее 15 машин

ДТП в районе деревни Сергиевское случилось 8 декабря. Водители утверждают, что причиной аварии стала скользкая дорога и несоблюдение дистанции.

- Ну давайте будем честными, виноваты не скользкая дорога и дистанция, а скорость! ДТП, как я понимаю, как раз на спуске в сторону Сергиевского, где все топят, как в последний раз, а переобулись, я уверен, далеко не все! Да и даже будучи переобутыми, не на всех машинах, типа «Гранты», «шестёрки» и «четырки», есть элементарные системы, типа АБС и ЕСП, но гоняют на них, как самых современных премиумах немецкой тройки, как правило! — уверен Алекс.

- Вот это замес… Хорошо, что без жертв, — написала веточка.

- Я только что с М2. Дорогу уже не чистят совсем! Сделали три полосы, левая завалена снегом, средняя так себе, есть перемёты, а по правой длинномеры сплошняком… Но на въезде в Тулу всё полито! — рассказала ФсёБесит!

Очевидцы о трагедии на ул. Металлургов: женщина десять минут бродила по трамвайным путям

Днем 6 декабря в Туле в районе остановки «Улица Чаплыгина» женщина попала под трамвай. По словам очевидцев, перед этим тулячка около десяти минут ходила по трамвайным путям. Есть веские основания считать, что женщина могла прыгнуть в сторону приближающегося к ней в вагона.

Водитель применил экстренное торможение, но избежать наезда было уже невозможно.

- Как всегда все недосказано в этой новости. И если, как описали очевидцы состояние погибшей, то что тогда сподвигло на такое состояние: горе, стресс или еще что? — спросил verum est verum.

- В этом году ул. Металлургов не везучая совсем ((Жаль людей (- написал breath.

Тело подполковника Харламова нашли в заброшенном дачном доме неподалёку от села Анишино под Тулой. У мужчины не было головы и кистей рук, а на его груди и ногах обнаружили осколочные ранения. Кроме того, на месте нашли рычаг взрывателя, предохранительное кольцо и поражающие элементы. Подробнее — в специальном материале Myslo.

- Матерь Божья! И у этих людей со столь расшатанной психикой на руках оружие совершенно законно! Где были штатные психологи, которые были обязаны заметить изменения в поведении сотрудника? — написала Venera2003.

«Мисс Тула — 2022» стала 18-летняя Ангелина Пухова Традиционно много комментариев на Myslo собирают конкурсы красоты.

- Первый выход — знакомство — в коротеньких платьицах, которые позволили увидеть все достоинства фигур девушек. Второй выход — в шубах. Третий (и последний) — уже и без шуб, и без платьиц) А если по чесноку, то хоть какая-то приятная новость! Все красавицы! Всем удачи! Ищите мужиков теперь, — написал xydexweb

- Я не буду критиковать, а скажу по-честному, что им завидую! Красивые! — призналась Марьяна