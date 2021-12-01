новости
новости
Регистрация
Глава ВТБ Капитал Инвестиции назвал проблемой отсутствие в России цивилизованного рынка для работы с цифровыми активами

Глава ВТБ Капитал Инвестиции назвал проблемой отсутствие в России цивилизованного рынка для работы с цифровыми активами

ВТБ Капитал Инвестиции считают необходимым создание цивилизованного рынка для обмена цифровых активов в России.

Об этом заявил в ходе инвестиционного форума «РОССИЯ ЗОВЕТ!» Владимир Потапов, выразив надежду на то, что в 2022 году в этом направлении произойдет положительный сдвиг.

— В России приняли закон «О цифровых финансовых активах». Но у участников рынка по-прежнему множество вопросов к нормативной базе, налогообложению при работе с цифровыми активами. К сожалению, это не дает нам, например, через «ВТБ Мои Инвестиции», что было бы логично и удобно, предоставлять нашим клиентам возможность инвестирования в цифровые активы. Из-за отсутствия в России цивилизованного рынка для работы с цифровыми активами страдает бюджет и добросовестные игроки рынка, — отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ.

Глава ВТБ Капитал Инвестиции полагает, что для создания в России на базе принятого закона регулируемого рынка для обмена цифровых активов важно вести работу в законодательном поле, обсуждать эту проблему с ЦБ РФ.

— Существование цифрового мира невозможно отрицать. Мы очень много времени проводим в телефоне: в среднем по миру по семь часов в день. Поэтому развивать рынок цифровых активов крайне важно. Я верю в потенциал развития этого направления, — сказал Владимир Потапов.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 19:05
Другие статьи по темам
Событие
ВТБбанкРоссия зоветинвестиции
Люди
Владимир Потапов
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Звездочка, злюка и любитель стиральных машин: туляки поделились фотографиями забавных питомцев
Звездочка, злюка и любитель стиральных машин: туляки поделились фотографиями забавных питомцев
ВТБ Лизинг: через пять лет рынок подписки в России — это 200 тысяч новых машин в год
ВТБ Лизинг: через пять лет рынок подписки в России — это 200 тысяч новых машин в год
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.