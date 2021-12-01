Глава ВТБ Капитал Инвестиции назвал проблемой отсутствие в России цивилизованного рынка для работы с цифровыми активами

Об этом заявил в ходе инвестиционного форума «РОССИЯ ЗОВЕТ!» Владимир Потапов, выразив надежду на то, что в 2022 году в этом направлении произойдет положительный сдвиг.

— В России приняли закон «О цифровых финансовых активах». Но у участников рынка по-прежнему множество вопросов к нормативной базе, налогообложению при работе с цифровыми активами. К сожалению, это не дает нам, например, через «ВТБ Мои Инвестиции», что было бы логично и удобно, предоставлять нашим клиентам возможность инвестирования в цифровые активы. Из-за отсутствия в России цивилизованного рынка для работы с цифровыми активами страдает бюджет и добросовестные игроки рынка, — отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ.

Глава ВТБ Капитал Инвестиции полагает, что для создания в России на базе принятого закона регулируемого рынка для обмена цифровых активов важно вести работу в законодательном поле, обсуждать эту проблему с ЦБ РФ.

— Существование цифрового мира невозможно отрицать. Мы очень много времени проводим в телефоне: в среднем по миру по семь часов в день. Поэтому развивать рынок цифровых активов крайне важно. Я верю в потенциал развития этого направления, — сказал Владимир Потапов.