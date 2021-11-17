ЖКХ и строительство – в приоритете бюджетной политики Тульской области на 2022 год

Эти отрасли в значительной мере влияют на качество жизни граждан, а потому планы их финансирования подробно обсуждаются на публичных слушаниях.

В состоявшихся 16 ноября в облдуме публичных слушаниях по законопроекту о бюджете региона на предстоящие три года приняли участие председатель Думы Николай Воробьев и депутаты, сенатор Российской Федерации Игорь Панченко, представители правительства области и региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований, счетной палаты, общественности.

По информации министра жилищно-коммунального хозяйства области Олега Дючкова, общий объем бюджетных ассигнований министерства на 2022 год превысит 3 млрд рублей. В том числе 1,9 млрд — за счет собственных средств областной казны и 1,1 млрд рублей — из федерального бюджета.

Одна из важнейших задач — обеспечение туляков чистой питьевой водой. Мероприятия регионального проекта «Чистая вода», который реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», предусматривает, в частности, завершение в следующем году строительства станции водоподготовки в микрорайоне Северо-Задонск города Донского, начало строительства станции водоподготовки и реконструкции водопроводных сетей в рабочем поселке Заокский, строительство станции водоподготовки с реконструкцией водопроводных сетей в поселке Дубна. На 2023−2024 годы запланировано планируется строительство 16 станций очистки воды.

В рамках регионального проекта «Чистая вода Тульской области» в 2022 году планируется отремонтировать или заменить более 32 км водопроводных сетей, построить, модернизировать и отремонтировать более 50 объектов водоснабжения в 16 муниципальных образованиях в 22 населенных пунктах.

Из бюджета области будет профинансирована разработка проектно-сметной документации на строительство, модернизацию и капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения в 9 муниципальных образованиях: Алексин, Веневский район, Донской, Заокский район, Киреевский район, Куркинский район, Суворовский район, Тула и Щекинский район.

- Жилищно-коммунальное хозяйство — одно из важнейших направлений бюджетной политики области. Приоритеты определены программой развития региона на предстоящие пять лет, которую инициировал губернатор Алексей Геннадьевич Дюмин, — отметил председатель думского комитета по строительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Юрий Цкипури.

Юрий Иванович сообщил, что свыше 1 млрд рублей запланировано на благоустройство не менее 200 дворовых территорий и общественных пространств в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Продолжится реализация проекта «Народный бюджет». В общей сложности, из бюджета области запланировано выделить 400 млн рублей. Сумма значительная, но по мнению депутатов, недостаточная, учитывая активность жителей.

— Эта программа является востребованной жителями области, она позволяет реально улучшить состояние территорий и зданий, — подчеркнула председатель комитета по социальной политике облдумы Елена Гребнева. — В этом году получены заявки на 1104 на общую сумму 2,8 млрд рублей, но по итогам конкурсного отбора, с учетом запланированного софинансирования, получится реализовать только 209 заявок, что составляет не более 19 процентов. Можно ли рассчитывать на повышение уровня бюджетного финансирования проекта?

- Есть соответствующее поручение губернатора об увеличении объема софинансирования по «Народному бюджету», — сообщил министр финансов региона Александр Климов. — Это будет сделано либо в рамках подготовки поправок к проекту закона, либо при первом уточнении бюджета.

Общий объем бюджетных ассигнований министерства строительства на 2022 год превысит 5,5 млрд рублей, в том числе почти 3,4 млрд рублей за счет собственных средств бюджета области.

- Продолжится реализация программы переселения граждан из аварийного жилья, что позволит расселить более 72 тыс. кв. метров, — сообщил Юрий Цкипури, подчеркнув, что все меры, которые принимают в регионе для совершенствования системы ЖКХ и развитие строительства, нацелены на повышение качества жизни людей.