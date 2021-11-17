Минздрав Тульской области планирует привлечь в регион 300 врачей и фельдшеров

Финансирование здравоохранения Тульской области на 2022 год и период до 2024 года обсудили на публичных слушаниях в Тульской облдуме.

Здравоохранение — отрасль, которая всегда находится в сфере особого внимания депутатов облдумы. В период пандемии было существенно увеличено ее бюджетное финансирование. О том, каковы планы на следующий год и плановый период до 2024-го года, говорилось на публичных слушаниях в областной Думе по проекту бюджета.

Заместитель председателя правительства — министр здравоохранения области Дмитрий Марков сообщил, что на реализацию Государственной программы «Развитие здравоохранения Тульской области» в будущем году министерству предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 17,8 млрд рублей.

Это меньше, чем в 2021-м, в частности, потому что пока не заложены суммы на борьбу с COVID-19. Как пояснил министр, прогнозировать дальнейшее развитие эпидемиологической ситуации пока никто не берется, и сумма будет увеличена в случае необходимости.

Больше жителей области смогут получить высокотехнологичную медицинскую помощь: в 2022 году — 2313 человек, что на 212 человек больше, чем в 2021 году, в 2023 году 2469 человек, в 2024 году 2554 человека.

Продолжится работа в рамках регионального проекта борьбы с онкологическими заболеваниями. Будет продолжено строительство онкологического центра в Туле, который рассчитан на 340 коек и 400 посещений. Стоимость строительства — 8,4 млрд рублей.

Запланировано переоснащение ряда медицинских организаций, которые оказывают помощь онкобольным, приобретение оборудования для областного онкодиспансера. В частности, планируется закупка 18 единиц медицинского оборудования для «Тульского областного онкодиспансера» на общую сумму 214,1 млн рублей.

Не менее актуальная для региона задача — борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Свыше 150 млн рублей направят в 2022 году на закупку медицинского оборудования.

- Приоритетное направление — выполнение Указа Президента по заработной плате. На сегодняшний день регион превышает целевой показатель на 4 процента, — отметил министр.

Расходы на оплату труда медицинских работников в бюджете предусмотрены с учетом целевых показателей средней зарплаты работников госучреждений здравоохранения Тульской области (в 2022 году: для врачей — 75 027,28 рубля, для среднего медицинского персонала —37 513,64 рублей, для младшего медицинского персонала —37 513,64 рублей), а прочих работников — с учетом индексации с 1 октября 2022 года заработной платы на 4,0%.

На обеспечение региональной системы здравоохранения кадрами нацелен комплекс мер, в том числе денежные выплаты и компенсации, приобретение жилья и автотранспорта. Более 60 млн рублей ежегодно будет направляться на покупку 25 квартир для медработников. А еще за три года приобретут 45 автомобилей, сумма затрат — свыше 29 млн рублей. Минздрав рассчитывает привлечь в общей сложности почти 300 врачей и фельдшеров.

На укрепление материально-технической базы больниц и поликлиник, включая централизованную закупку оборудования, в 2022 году планируется направить почти полмиллиарда рублей. Это позволит, в частности, провести капитальные ремонты на 30 объектах в 17 учреждениях здравоохранения региона, приобрести десятки автомобилей «скорой помощи», оборудование.

- Важно, что наряду с решением задач оказания жителям медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной и за пределами региона, наряду с обеспечением лекарствами, намечены планы по укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения и благоустройству территорий. Министр сообщил, что в первую очередь, это коснется фельдшерско-акушерских пунктов, поликлиник, — прокомментировала депутат областной Думы Марина Белькова.

Работы по благоустройству территории пройдут на 44 объектах, в том числе 35 ФАПах. Общая их стоимость составит 66 млн рублей.

Напомним, что в состоявшихся 16 ноября в Тульской областной Думе публичных слушаниях по законопроекту о бюджете региона на предстоящие три года приняли участие председатель Думы Николай Воробьев и депутаты, сенатор Российской Федерации Игорь Панченко, представители правительства области и региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований, счетной палаты, общественности.