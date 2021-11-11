Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 268 случаев заболевания и 15 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 268 случаев коронавируса, 257 человек выздоровели, 15 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 63 023 жителя региона, 54 830 вылечились, 3645 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая: