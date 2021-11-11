Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 268 случаев заболевания и 15 смертей
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 268 случаев коронавируса, 257 человек выздоровели, 15 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 63 023 жителя региона, 54 830 вылечились, 3645 умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
сегодня, в 11:34, 32 1627 -7
сегодня, в 09:00, 56 2375 -11
вчера, в 18:25, 47 2330 -6
вчера, в 11:48, 66 2453 -3
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