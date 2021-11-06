новости
новости
Регистрация
В Тульской области 200 человек в неделю попадают в больницу с ковидом

В Тульской области 200 человек в неделю попадают в больницу с ковидом

На оперативном совещании в правительстве региона озвучили свежие цифры статистики по коронавирусу.

По словам Александра Ломовцева, руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области, главного государственного санитарного врача по Тульской области, за неделю в регионе зарегистрировано 8387 случаев ОРВИ. Эта цифра соответствует эпидемиологическому порогу и ниже цифры предыдущей недели на 20%.
 
В Туле случаев ОРВИ — 3928, это выше эпидпорога на 23%, но ниже уровня предыдущей недели на 23%. Среди взрослых эпидемиологический порог превышен на 73%.
 
Как отметил главный санитарный врач региона, снижение уровня ОРВИ обусловлено каникулами и нерабочими днями. Возможно повышение уровня ОРВИ уже на следующей неделе.
 
Зарегистрировано 550 случаев внебольничных пневмоний. Темпы прироста заболевших ковидом снизились.
 
Министр здравоохранения Тульской области Дмитрий Марков отметил, что на данный момент госпитализированы 1853 человека. В неделю на больничные койки попадают по 200 человек.
 
В Тульской области развернуто 2076 коек для лечения новой коронавирусной инфекции, 223 койки свободы. До конца следующей недели Ленинская центральная районная больница будет работать для лечения коронавирусных пациентов.
 
В помощь тульским медикам прибыли 116 военных медиков, еще 23 — в пути.
 
За пять дней в регионе вакцинировались 19 тысяч человек, ревакцинацию прошли 38 тысяч человек. Процент вакцинированных в регионе составляет 71%.
 

До конца следующей недели Ленинская центральная районная больница будет работать для лечения коронавирусных пациентов.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 12:43 0
Другие статьи по темам
Событие
коронавирусгоспитализацияОРВИ
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Олег Дючков: «Массовых аварий в системе ЖКХ в праздничные дни в Тульской области не допущено»
Олег Дючков: «Массовых аварий в системе ЖКХ в праздничные дни в Тульской области не допущено»
Квартиры, авто и смартфоны: в Туле среди вакцинированных разыграют ценные призы
Квартиры, авто и смартфоны: в Туле среди вакцинированных разыграют ценные призы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.