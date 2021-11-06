В Тульской области 200 человек в неделю попадают в больницу с ковидом

На оперативном совещании в правительстве региона озвучили свежие цифры статистики по коронавирусу.

По словам Александра Ломовцева, руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области, главного государственного санитарного врача по Тульской области, за неделю в регионе зарегистрировано 8387 случаев ОРВИ. Эта цифра соответствует эпидемиологическому порогу и ниже цифры предыдущей недели на 20%.

В Туле случаев ОРВИ — 3928, это выше эпидпорога на 23%, но ниже уровня предыдущей недели на 23%. Среди взрослых эпидемиологический порог превышен на 73%.

Как отметил главный санитарный врач региона, снижение уровня ОРВИ обусловлено каникулами и нерабочими днями. Возможно повышение уровня ОРВИ уже на следующей неделе.

Зарегистрировано 550 случаев внебольничных пневмоний. Темпы прироста заболевших ковидом снизились.

Министр здравоохранения Тульской области Дмитрий Марков отметил, что на данный момент госпитализированы 1853 человека. В неделю на больничные койки попадают по 200 человек.

В Тульской области развернуто 2076 коек для лечения новой коронавирусной инфекции, 223 койки свободы. До конца следующей недели Ленинская центральная районная больница будет работать для лечения коронавирусных пациентов.

В помощь тульским медикам прибыли 116 военных медиков, еще 23 — в пути.

За пять дней в регионе вакцинировались 19 тысяч человек, ревакцинацию прошли 38 тысяч человек. Процент вакцинированных в регионе составляет 71%.

До конца следующей недели Ленинская центральная районная больница будет работать для лечения коронавирусных пациентов.