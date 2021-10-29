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Николай Воробьев: «Депутаты Тульской областной Думы приступили к рассмотрению проекта бюджета региона на 2022 год»

Николай Воробьев: «Депутаты Тульской областной Думы приступили к рассмотрению проекта бюджета региона на 2022 год»

Состоялось заседание комитета Тульской областной Думы по экономической политике и финансам.

Депутаты рассмотрели документы и материалы, представленные губернатором Тульской области к проекту закона Тульской области «О бюджете Тульской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», на соответствие требованиям статей 15, 16 Закона Тульской области «О бюджетном процессе в Тульской области». В частности, дан перечень показателей бюджета области, а также список документов и материалов, представляемых вместе с проектом бюджета на очередной финансовый год.

Согласно заключению комитета, проект закона Тульской области «О бюджете Тульской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», а также представленные к нему документы и материалы соответствуют требованиям Закона Тульской области «О бюджетном процессе в Тульской области».

Комитет рекомендовал председателю Думы принять к рассмотрению данный проект закона, а также принял решение о проведении публичных слушаний по проекту закона Тульской области «О бюджете Тульской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», которые состоятся 16 ноября.

Председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев:

– Областной бюджет – стратегически важный документ. От того, каким он будет, во многом зависит развитие региона, жизнь граждан. Очень хорошо, что бюджет в 2022 году останется социально направленным. Особенно это важно в нынешнее непростое время. Мы должны поддержать наших земляков. При этом большое внимание в бюджете уделяется финансированию инвестиционных расходов, поддержке муниципальных образований, финансированию науки, цифровизации. Без этого невозможно полноценное развитие тульского края. Отмечу еще одну положительную тенденцию – снижение вдвое по сравнению с годом ранее дефицита бюджета. Радует также, что прогнозируется рост собственных доходов. Рассмотрение бюджета станет главным приоритетом в работе областного парламента до конца текущего года.

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