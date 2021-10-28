Упрощение процедуры использования земель нежилых поселений положительно скажется на экономике региона

Оно предложило уточнить условия, при которых возможна ликвидация административно-территориальной единицы.

Оптимизация процедуры использования земель ликвидируемых населенных пунктов, считают разработчики законопроекта, положительно скажется на удовлетворении потребностей участников рынка в расширении посевных площадей, увеличении общей площади земель сельскохозяйственного назначения в целях вовлечения их в хозяйственный оборот и развития мелиоративного комплекса, а также увеличении площади земель промышленности и иного специального назначения.

– Изменения коснутся только юридических лиц и позволят территории нормально развиваться, — комментирует принятое решение председатель комитета облдумы по государственному строительству, безопасности и местному самоуправлению Денис Бычков. — Так сложилось, что многие населенные пункты де-факто перестали существовать: там нет ни людей, ни инфраструктуры. И здесь надо наводить порядок. Закон касается не только Ефремовского района, но и всей области. Сейчас принято общее решение, а по каждому конкретному случаю ликвидации населенного пункта депутатами должен приниматься отдельный региональный закон.

– Вопрос улучшения инвестиционного климата — приоритетное направление работы администрации района, — сказал глава администрации муниципального образования город Ефремов Сергей Балтабаев. — Одна из задач — не допустить случаев потерь инвесторов на этапе выбора площадки. С этой целью сформирован реестр земельных участков, готовых для реализации инвестпроектов.

Глава МО город Ефремов также отметил, что упрощение процедуры использования земель ликвидированных населенных пунктов положительно скажется на удовлетворении потребностей, как инвесторов, так и сельхозтоваропроизводителей. Земли ликвидированных административных единиц могут быть переведены в категорию земель промышленности и иного специального назначения для строительства специальных объектов.

Состоялось 29-е заседание Тульской областной Думы, которое провел ее председатель Николай Воробьев. Депутаты приняли 14 законов области.