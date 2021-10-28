Упрощение процедуры использования земель нежилых поселений положительно скажется на экономике региона
Собрание депутатов муниципального образования город Ефремов выступило с законодательной инициативой.
Оно предложило уточнить условия, при которых возможна ликвидация административно-территориальной единицы.
Оптимизация процедуры использования земель ликвидируемых населенных пунктов, считают разработчики законопроекта, положительно скажется на удовлетворении потребностей участников рынка в расширении посевных площадей, увеличении общей площади земель сельскохозяйственного назначения в целях вовлечения их в хозяйственный оборот и развития мелиоративного комплекса, а также увеличении площади земель промышленности и иного специального назначения.
– Изменения коснутся только юридических лиц и позволят территории нормально развиваться, — комментирует принятое решение председатель комитета облдумы по государственному строительству, безопасности и местному самоуправлению Денис Бычков. — Так сложилось, что многие населенные пункты де-факто перестали существовать: там нет ни людей, ни инфраструктуры. И здесь надо наводить порядок. Закон касается не только Ефремовского района, но и всей области. Сейчас принято общее решение, а по каждому конкретному случаю ликвидации населенного пункта депутатами должен приниматься отдельный региональный закон.
– Вопрос улучшения инвестиционного климата — приоритетное направление работы администрации района, — сказал глава администрации муниципального образования город Ефремов Сергей Балтабаев. — Одна из задач — не допустить случаев потерь инвесторов на этапе выбора площадки. С этой целью сформирован реестр земельных участков, готовых для реализации инвестпроектов.
Состоялось 29-е заседание Тульской областной Думы, которое провел ее председатель Николай Воробьев. Депутаты приняли 14 законов области.