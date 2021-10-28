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Расширяются полномочия правительства региона в сфере занятости населения

Расширяются полномочия правительства региона в сфере занятости населения

Принятые сегодня Тульской облдумой изменения в законодательство в сфере занятости населения расширяют возможности безработных граждан.

Состоялось 29-е заседание Тульской областной Думы, которое провел ее председатель Николай Воробьев. Депутаты приняли 14 законов области.

Изменения в закон «О разграничении полномочий органов государственной власти Тульской области в области содействия занятости населения в Тульской области» подготовлены с целью приведения регионального закона в соответствие с изменившимся в июне 2021 года федеральным законодательством.

– Расширяется категория граждан, которым предоставляется такая мера государственной поддержки, как временное трудоустройство, – комментирует изменения в законе председатель комитета Тульской областной Думы по социальной политике Елена Гребнева. – Если ранее это были люди от 18 до 20 лет, имеющие  среднее специальное образование, то сейчас предельный возраст получателей этой поддержки увеличивается до 25 лет. Кроме этого к среднему специальному добавляется еще и высшее образование.

Дополнительных расходов за счет средств бюджета области на реализацию закона не потребуется.

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сегодня, в 13:25 0
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