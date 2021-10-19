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В Туле пройдут полуфинальные матчи Кубка России по волейболу
Фото из архива Myslo.

В Туле пройдут полуфинальные матчи Кубка России по волейболу

Наша «Тулица» сыграет с соперниками из Свердловской области, Казани и Нижнего Новгорода.

С 21 по 23 октября в Туле пройдет серия полуфинальных матчей Кубка России. Игры состоятся в спорткомплексе «Тула-Арена». Публикуем расписание.

21 октября

16.00 «Динамо-Ак Барс» (Казань) – «Спарта» (Нижний Новгород),

18.30 «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) – «Тулица» (Тульская область).

22 октября

16.00 «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) – «Спарта» (Нижний Новгород),

18.30 «Тулица» (Тульская область) – «Динамо-Ак Барс» (Казань).

23 октября

15.00 «Динамо-Ак Барс» (Казань) – «Уралочка-НТМК» (Свердловская область),

17.30 «Спарта» (Нижний Новгород) – «Тулица» (Тульская область).

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