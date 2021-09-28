новости
новости
Регистрация
Известный селекционер приедет в Тульскую область за будущими звёздами футбола

Известный селекционер приедет в Тульскую область за будущими звёздами футбола

Анатолий Тарасенко готов подарить любому ребёнку путёвку в большой спорт.

2 и 3 октября Тульскую область посетит известный блоггер и селекционер Анатолий Тарасенко. В прошлом игрок ПФЛ, а ныне владелец собственного детского футбольного клуба и глава регионального отдела по селекции футбольной академии «Чертаново», проведёт просмотр детей в рамках футбольного фестиваля «Толя о футболе». Мероприятие, организованное при поддержке регионального министерства спорта, пройдёт в Ясногорском, Одоевском и Воловском районах по следующему расписанию:

  • 2 октября — 9.00−12.00, Ясногорск, ул. Гайдара, 4,
  • 2 октября — 15.00−18.00, Волово, ул. Александрова, 1 (стадион «Урожай»),
  • 3 октября — 10.00−13.00, Одоев, ул. Победы, 4-А (стадион «Колос»).

Фестиваль будет организован в виде неформальной товарищеской игры: на поле с детьми будут работать профессиональные тренера и судьи, ограничений по подготовке ребёнка не предусматривается.

К участию приглашаются дети от 7 до 12 лет с любым уровнем владения мячом. Задача Анатолия Тарасенко — внимательно просмотреть каждого участника, пообщаться с родителями детей, выявить талант, а главное -желание его развивать.

Проект «Толя о футболе» выявляет перспективных футболистов из самых отдалённых населённых пунктов страны. За 6 месяцев просмотрено порядка 450 юных игроков, 85 детей принимали участие в играх в составе команд «Толя о Футболе», 27 детей бесплатно посещали всероссийские сборы и турниры, 12 ребят устроены в крупные футбольные академии.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 08:52 0
Другие статьи по темам
Событие
отбор юных футболистовфутболфестивальфутбольный селекционер
Место
Тульская область
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Где туляки смогут бесплатно проверить здоровье сердца: список адресов
Где туляки смогут бесплатно проверить здоровье сердца: список адресов
Туляк заплатит штраф за незаконно заработанный почти миллиард рублей
Туляк заплатит штраф за незаконно заработанный почти миллиард рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.