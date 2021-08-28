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В «Ликёрке Лофт» пройдёт Ё-фест — фестиваль про буквы

В «Ликёрке Лофт» пройдёт Ё-фест — фестиваль про буквы

9 и 10 октября Тула встретит фестиваль каллиграфии и леттеринга.

Что будет: мастер-классы, лекторий, выставка работ каллиграфии и леттеринга (иллюстрация словами), много общения, маркет товаров с буквами и для букв, детская Ё-песочница, посткроссинг и специальный арт-проект от мастеров каллиграффити.

Полное расписание мероприятий и подробности расскажем ближе к дате фестиваля. 

Ё-FEST — это круглогодичная программа фестивалей современной каллиграфии и леттеринга, в рамках которой проходят выставки работ, перфомансы, лектории, мастер-классы, арт-вечеринки, встречи профессионалов и любителей.

 

Кстати, у нас на Myslo был тест про букву Ё. Пройдём?

Пройти тест

Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 11:25 +3
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