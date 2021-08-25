Туляки поздравляют с днем рождения губернатора Алексея Дюмина

Алексей Геннадьевич Дюмин, Герой России. Родился 28 августа 1972 года. Назначен Президентом РФ и. о. губернатора Тульской области 2 февраля 2016 г. Избран губернатором региона в сентябре 2016 года.



Евгений Анатольевич Дронов,

генеральный директор АО «АК «Туламашзавод», Герой Труда РФ :

– Уважаемый Алексей Геннадьевич!

От имени коллектива АО «АК «Туламашзавод» и от себя лично искренне и сердечно поздравляю Вас с днем рождения!

Под Вашим руководством Тульская область с ее мощным промышленным потенциалом и богатой историей с каждым годом обретает все новые и

новые возможности.

Один из ключевых ориентиров в Вашей работе — содействие в выполнении гособоронзаказа и расширении действующих оборонных производств за счёт выпуска высокотехнологичной гражданской продукции.

Машиностроители благодарны Вам за эффективные решения в социально-экономической сфере, за поддержку в модернизации имеющихся и открытии новых производств. Эта работа системно влияет на повышение промышленных и научных показателей как в отдельно взятом регионе, так и в стране в целом.

Масштаб осуществленных за время Вашего руководства проектов, успешное привлечение инвестиций, динамика развития Тулы и области впечатляют и вызывают глубокое уважение.

Примите самые искренние пожелания Вам дальнейшей плодотворной работы на благо жителей региона и всей России, новых успехов и свершений.

Пусть Вам сопутствуют успехи в реализации поставленных целей и чувство исполненного долга, пусть очередной этап Вашей жизни продолжается под знаком позитивных событий.

От всей души желаю Вам неослабевающей силы духа, мира и добра!

Алексей Геннадьевич, крепкого здоровья, счастья и благополучия Вам и Вашим близким!



Илья Курилов,

генеральный директор ПАО «Императорский Тульский оружейный завод»:

– Уважаемый Алексей Геннадьевич! От имени коллектива Императорского Тульского оружейного завода и от себя лично поздравляю Вас с днем рождения!

Мы, оружейники, всегда ощущаем и высоко ценим Ваше внимание и понимание вопросов развития оборонно-промышленного комплекса, который был и остаётся гордостью региона. И это не просто слова — мы на региональном уровне имеем мощную поддержку предприятий, выполняющих гособоронзаказ. Программа развития Тульской области «Земля силы и таланта» (2016−2021 гг.), инициированная Вами, успешно реализована. Благодаря ей промышленность региона растет опережающими темпами. В сложный период борьбы с пандемией Вам удалось найти баланс между ограничительными мерами и работоспособностью предприятий.

Вы держите руку на пульсе развития ОПК — в новой программе развития региона «Тульская область — территория развития и успеха» (2021−2026 гг.) поставлена задача создания научных центров, современных конструкторских бюро, из которых будут выходить разработки для серийного производства вооружений и качественная конкурентоспособная гражданская продукция. Вы уделяете большое внимание обучению квалифицированных кадров для ОПК в сфере воинской подготовки и научных исследований и вошли в новый состав членов Бюро Союза машиностроителей.

Уверен, поставленные в новой программе развития задачи, будут выполнены под Вашим руководством. А мы никогда не останемся в стороне. И вместе с Вами будем работать на благо туляков и тульского края. Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях!



Борис Тужиков,

управляющий директор АО «ЕВРАЗ Ванадий Тула»:

– Уважаемый Алексей Геннадьевич! От всего коллектива компании ЕВРАЗ и от себя лично поздравляю Вас с днем рождения! Ваша работоспособность, системность и талант организатора вызывают восхищение и уважение. Вы четко ставите цели и ведете свою команду и всю область к намеченным высотам. Амбициозная программа развития «Тульская область — земля силы и талантов», инициированная Вами, успешно реализована. Регион преображается на глазах, появились новые знаковые общественные пространства: Казанская набережная и Музейный квартал в Туле, каскад прудов и набережная в Богородицке, восстановлена усадьба Мосоловых в Дубне. Запущена в эксплуатацию долгожданная вторая очередь Восточного обвода в Туле. Построены новые школы, детсады и спортивные объекты. Уже работают два новых корпуса Тульской детской областной клинической больницы. Завершается строительство нового перинатального центра, строится новый онкоцентр. Созданы собственные институты развития — научно-образовательный центр мирового уровня «ТулаТех» и инновационный научно-технологический центр «Композитная долина».

Программа развития «Тульская область — территория развития и успеха», разработанная под Вашим руководством, ставит перед всеми нами новые серьезные задачи — развитие научной среды, как фундамента для прорывного движения вперед, расширения географии точек роста, формирование в ключевых отраслях региона новых индустрий глубоких переделов, в т. ч. создание металлургического кластера мирового уровня. Надеемся, под Вашим руководством мы сможем сделать Тульскую область еще более сильной, успешной и процветающей. Искренне желаем Вам крепкого здоровья, семейного благополучия и воплощения самых смелых проектов на благо туляков и всей России!



Константин Куликов,

исполнительный директор АО «Тульский патронный завод»:

– Уважаемый Алексей Геннадьевич! От имени руководства и коллектива акционерного общества «Тульский патронный завод» поздравляю Вас с днем рождения! Благодаря Вашей напряженной работе, грамотному и профессиональному руководству регионом Тульская область вошла в число лидеров Российской Федерации по многим показателям.

Тула — историческая кузница России, и Ваша поддержка предприятий ОПК способствует динамическому развитию отрасли и продолжению традиций тульских оружейников. Вас отличают способность с успехом претворять в жизнь новые идеи для позитивных перемен в жизни туляков. Уверены, что Ваш профессионализм, активная жизненная позиция, компетентность, знание проблем региона будут и в дальнейшем способствовать процветанию Тульской области.

Примите пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия, жизненного оптимизма и энергии. Добра и мира Вам и Вашим близким!

Ольга Михайлова,

исполнительный директор ФППР «Малиновая засека»:

– Уважаемый Алексей Геннадьевич! Сердечно поздравляю Вас с днем рождения от имени коллектива Фонда программ перспективного развития «Малиновая засека»!

Огромное внимание, которое вы уделяете решению экологических задач в Тульской области, поддержке деятельности волонтеров, современному подходу к воспитанию подрастающего поколения, неоценимы для позитивного развития региона.

Слова искренней признательности хочу сказать Вам за поддержку создания в 2021 году особо охраняемой природной территории «Природный парк регионального значения «Малиновая засека»! Экологи, историки, краеведы, научные сотрудники музея-заповедника «Куликово поле», преподаватели ТулГу и ТГПУ им. Л. Н. Толстого долгое время шли к реализации этого сложного и многопланового проекта, обеспечивающего охрану одной из важнейших историко-культурных и природных территорий нашего региона. Претворение мечты в жизнь стало возможным благодаря Вашему пониманию и поддержке! Спасибо!

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, энергии, благополучия и реализации всех намеченных планов!

Кристина Романовская,

генеральный директор ПХ «Лазаревское»:

– Алексей Геннадьевич Дюмин по праву считается одним из самых авторитетных и уважаемых представителей губернаторского корпуса России. Все мы видим, каких больших успехов ему уже удалось добиться в развитии потенциала региона, чем он и завоевал уважение туляков. Успех любого дела напрямую зависит от целеустремленности, умения стратегически мыслить и решать масштабные задачи конкретной личности.

Я уверена, что высокий профессионализм Алексея Геннадьевича, его активная жизненная позиция, знание проблем региона и искренняя любовь к тульской земле будут и в дальнейшем способствовать развитию и процветанию региона. Желаю здоровья, сил, мудрости и дальнейшего процветания!



Александр Ширинкин,

председатель совета директоров АО «Тульский молочный комбинат»:

– Уважаемый Алексей Геннадьевич! От себя лично и от всего коллектива Тульского молочного комбината сердечно поздравляю Вас с днем рождения! За пять лет, что вы стоите у руля Тульской области, в регионе создан очень комфортный деловой климат, в том числе и для производителей. Мы с огромным удовольствием работаем для туляков, чтобы в каждой семье на столах были вкусные и свежие молочные продукты. Когда у региона стабильно развивается экономика, то и начинать новые проекты, расширять имеющееся производство всегда интересно и легко.

Жить в Туле стало максимально комфортно. Город преображается и хорошеет с каждым днем, а Казанская набережная и Музейный квартал стали настоящими точками притяжения не только для туляков, но и для гостей города. Желаю Вам крепкого здоровья, ярких инициатив, отличной команды, с которой любое дело будет по плечу. Тепла и мира, семейного счастья.



Владимир Маслов,

председатель совета директоров ГК «АГРОЭКО»:

– Уважаемый Алексей Геннадьевич! Сердечно поздравляю Вас с днем рождения!

За прошедшие пять лет, что вы стоите у руля Тульской области, наш регион заметно окреп, похорошел, стал очень привлекателен и для инвесторов, и для производителей, и для туристов. Благодаря Вашей безупречной работе, грамотному руководству, наша область вошла в число лидеров РФ по многим показателям. Результаты реализации программы «Земля силы и талантов» (2016 — 2021 годы) впечатляют. Так, объем ВВП за этот период вырос более чем на 210 млрд руб., объем сельхозпродукции вырос в 1,8 раза — эта цифра меня особенно радует! Под Вашим руководством в регионе создан комфортный деловой климат, который оценили инвесторы, вложив в нашу экономику более 700 млрд руб.

Вам удалось собрать команду профессионалов — единомышленников, идейных, небезразличных, с которыми любое дело будет по плечу. «Тульское» должно стать синонимом слова «отличное» — эта Ваша цитата станет девизом для всех нас на ближайшие пять лет.

Алексей Геннадьевич, желаю Вам крепкого здоровья, новых ярких идей, сил и энергии для их воплощения. Счастья, позитива, мира и спокойствия в семье.



Михаил Полендаков,

генеральный директор компании «ХайдельбергЦемент» в России,

и Игорь Вайсс,

директор филиала ООО «ХайдельбергЦемент Рус» в п. Новогуровский:

– Под руководством Алексея Дюмина Тульская область продолжает динамично развиваться, позитивные перемены видны во многих сферах: развивается промышленность, строительство, модернизируется социальная сфера, растет привлекательность региона для инвесторов. Важно, что бизнес получает меры поддержки, а в регионе создаются комфортные условия для воплощения проектов любого масштаба. Реализуются программы, повышающие качество жизни людей. Строятся крупные медицинские, социальные, культурные объекты, открываются новые школы и детские сады, развиваются общественные пространства. Хорошеет и благоустраивается не только Тула, но также районные города и отдаленные уголки области. Тульская область становится всё более привлекательной и комфортной для жизни и работы. Благодарим за это губернатора и его команду, а также за целеустремленность, настойчивость в решении самых сложных задач, за внимание к людям. Желаем успехов на пути к новым высотам, энергии, здоровья!



Борис Сокол,

президент химической компании «Щекиноазот»:

– Уважаемый Алексей Геннадьевич! Сердечно поздравляю Вас с днем рождения! Судьба крепко связала Вас с землей силы и талантов; краем, непокоренным врагом, овеянным славой истории и побед современности, гордящимся своими традициями, достижениями в труде, производстве, аграрном секторе, в оборонной, химической, металлургической отраслях; в культуре, образовании, спорте и многих других сферах.

Вы привнесли в жизнь региона много нового. Он встал на путь масштабных реформ, созидательных добрых перемен, совершенствования всех форм жизни общества, прогрессивных начинаний в народно-хозяйственном комплексе. О Тульской области заговорили как о территории не только с колоссальным промышленным потенциалом, но и с туристическим, культурным, духовным, образовательным.

Раскрыла область и свой экономический потенциал, выстроена новая система работы с инвесторами. Производители чувствуют заинтересованность края в инвестициях, технологиях, актуальных бизнес-моделях, в становлении и личном росте здесь, на тульской земле, профессионалов, управленцев, людей думающих, образованных, прогрессивных, устремленных в будущее. Производственники, в числе которых — и компания «Щекиноазот», очень ценят Вашу нацеленность на выстраивание открытых партнерских отношений с деловым сообществом, укрепление тульского промышленного потенциала, благодаря чему достигается синергетический эффект успеха как в экономике, так и в социальной сфере. От имени компании «Щекиноазот», от себя лично искренне благодарю Вас за внимание к вопросам развития одного из драйверов экономики — химической отрасли, которая работает сегодня с опорой на современные технологии, передовые экологические решения, выпуск продукции высоких переделов!

Здоровья Вам, оптимизма, удачи, благополучия, сил! Пусть все задуманное воплощается в жизнь, а планы будут грандиозными и реализуются!



Юрий Волченков,

заместитель генерального директора «Россети Центр и Приволжье» — директор филиала «Тулэнерго»:

– Уважаемый Алексей Геннадьевич! Сердечно поздравляю Вас от имени коллектива «Россети Центр и Приволжье» — филиала «Тулэнерго» и от себя лично c днем рождения!

Сегодня Тульская область один из самых динамично развивающихся субъектов страны. Это результат Вашего труда, работы Вашей команды. Новые предприятия, объекты социальной сферы, востребованные людьми общественные пространства, спортивные объекты и многое другое появилось в Тульской области за последние пять лет.

Именно Вы стали инициатором преобразований в социально-экономической сфере региона, обеспечили политическую стабильность и деловой подход в решении текущих и перспективных задач, всемерно способствовали развитию промышленного потенциала, большое внимание уделяли теме энергетического комплекса.

Уверен, что и в дальнейшем плодотворное сотрудничество правительства Тульской области и «Тулэнерго» будет способствовать укреплению потенциала региональной электроэнергетики.

Желаю Вам здоровья, семейного благополучия, оптимизма, успехов в работе. Пусть Вас всегда окружают верные друзья и единомышленники, а удача сопутствует во всех делах!



Александр Велигодский,

руководитель ГК «Ин-Групп»:

– Губернатор Тульской области Алексей Дюмин руководит областью пять лет. И эта пятилетка стала периодом масштабных преобразований во всех сферах жизни. Наш регион стал локомотивом инноваций и новых проектов в ЦФО.

Алексей Геннадьевич вдохновляет на совместную командную работу, благодаря чему Тульская область входит в топ-10 рейтинга регионов по уровню развития государственно-частного партнерства за 2020 год.

Показательный пример — строительство Центра реабилитации молодых инвалидов для временного сопровождаемого проживания. Проще говоря, мы строим дом, в котором квартиры — это тренажеры для инвалидов. В них они научатся жить самостоятельно, пользоваться бытовыми приборами.

Губернатор нашел заинтересованных партнеров для этого социального проекта — кто-то выделил средства, кто-то сделал проект, наша компания строит.

Алексей Геннадьевич Дюмин обладает уникальной способностью собирать и вдохновлять на добрые дела неравнодушных людей.

От имени группы компаний «Ин-Групп» поздравляю Алексея Геннадьевича с днем рождения. Успехов, удачи и воплощения самых смелых проектов!

Александр Корякин, генеральный директор ООО «Компания ВИТЭСС»:

– Строительная отрасль – один из ключевых секторов экономики любого региона. В Тульской области при поддержке Алексея Дюмина активно ведётся строительство социальных значимых объектов. Построено и капитально отремонтировано более 200 объектов в сфере образования, культуры, спорта, здравоохранения. Строится перинатальный и онкологический центр, фондохранилище музея изобразительных искусств, дом для пожилых «Забота», школы, детские сады, спортивные объекты.

В Тульской области успешно ведется реализация национального проекта «Жилье и городская среда», в рамках которого стоит задача увеличения строительства жилья. За первое полугодие 2021 года в области введено порядка 310 тысяч квадратных метров. Главный акцент этой программы – комплексное развитие территорий. Надо не только строить новые микрорайоны, но и наполнять их необходимой инфраструктурой — детскими и спортивными площадками, садами, школами, амбулаториями и развитой дорожной сетью.

Один из таких проектов – ЖК «Солнечный», где в 2021 году планируется ввести два дома на 231 квартиру. В ходе его реализации компания «ВИТЭСС» выступила застройщиком сада на 75 мест в рамках национального проекта «Демография». На территории жилого комплекса построены детские и спортивные площадки, введена в эксплуатацию котельная для микрорайона.

Поздравляем Вас, Алексей Геннадьевич, с днем рождения! Желаем успехов, новых достижений, здоровья и благополучия. Компания «ВИТЭСС» благодарит Вас от имени застройщиков за поддержку строительной отрасли.



Николай Афанасьев,

генеральный директор строительной компании «Внешстрой»:

– Устойчивое экономическое развитие — это база, от которой напрямую зависят многие векторы развития региона: социальный, демографический, спортивный и многие другие. Благодаря постоянной поддержке губернатора Алексея Дюмина в Тульской области укрепляются и наращиваются объемы выпуска продукции оборонно-промышленного комплекса, ежегодно открываются новые рабочие места. При поддержке главы региона «Тула-Сталь» запустил новую производственную площадку, где уже сегодня трудится высококвалифицированный рабочий состав, выпуская качественную арматуру, получившую признание в России и за рубежом.

Стабильное развитие предприятий для туляков — высокооплачиваемые рабочие места и возможность приобретать жилье, уверенно смотреть в будущее. Для региона устойчивое развитие производств — гарант стабильности налоговых поступлений в бюджет Тульской области.

Благодаря этому, в сочетании с умением главы региона решать сложные экономические вопросы, в Тульской области сегодня строятся спортивные площадки, детские сады и школы, благоустраиваются общественные места, ремонтируются и возводятся медицинские учреждения. Все это создает комфортные условия для жизни каждого туляка.

АО «Внешстрой» поздравляет Вас, Алексей Геннадьевич, с днем рождения! Желаем вам здоровья, мира и добра!



Олег Кравченко,

и. о. ректора ТулГУ:

– За время работы в Туле я смог убедиться, что Алексей Геннадьевич Дюмин — человек, слова которого никогда не расходятся с делами, а всегда претворяются в реальные проекты и поддержку, которую в Тульском государственном университете отчётливо ощущают.

Сегодня для нас важнейшим является реализация ключевых проектов, таких как НОЦ мирового уровня «ТулаТЕХ» и инновационный научно-технологический центр «Композитная долина».

Поддержку региона получил проект программы развития ТулГУ, участвующий в конкурсном отборе федеральной программы поддержки университетов «Приоритет 2030».

Наш проект разработан в соответствии с Посланием губернатора, Программой социально-экономического развития региона на 2021−2026 годы и предусматривает трансформацию университета в высокоинтеллектуальный центр, обеспечивающий воспроизводство научно-исследовательских кадров, генерирующий социальные и технологические инновации, отвечающий на вызовы страны и региона в части развития экономики и улучшения демографической ситуации.

Масштабные преобразования предстоят во всех сферах университета — образовательной, научной, инфраструктурной. При поддержке главы региона самые амбициозные цели нам по плечу!



Владимир Панин,

ректор ТГПУ им. Л. Н. Толстого :

– Уважаемый Алексей Геннадьевич! От себя лично и от всего педагогического коллектива нашего университета поздравляю Вас с днем рождения! На своем посту Вы успешно решаете задачи, направленные на достижение Тульским краем лидирующих позиций в экономике и социальной сфере.

Под Вашим руководством в регион привлекаются инвестиции, реализуются крупные инфраструктурные проекты, формируются территории опережающего развития, строятся новые спортивные сооружения, хорошеют и становятся более комфортными для людей города и села.

От имени всего коллектива ТГПУ им. Л. Н. Толстого желаю Вам крепкого здоровья, новых ярких идей, созидательных инициатив, удачи и успехов во всех делах, оптимизма, семейного счастья.



Лариса Казанина,

исполняющая обязанности директора Тульского института (филиала) Всероссийского государственного университета юстиции

(РПА Минюста России):

– Уважаемый Алексей Геннадьевич!

От себя лично и от всего коллектива Тульского института (филиала) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России) поздравляю Вас с днем рождения!

В течение Вашего первого срока на посту губернатора Тульской области многое сделано на благо развития нашего региона в целях повышения качества жизни населения. Успешно реализована Программа развития Тульской области «Земля силы и талантов», благодаря которой в системе образования области создано 4 тысячи дополнительных мест для дошкольников, в том числе за счет открытия 11 новых детских садов в различных муниципальных образованиях. Построены две новые школы, в которых создано 700 новых мест, а также созданы научно-образовательный центр мирового уровня «ТулаТЕХ» и инновационный научно-технологический центр «Композитная долина». Все эти достижения ярко свидетельствуют о Вашем неравнодушии к вопросам образования и науки и личном участии в развитии данных сфер.

Хотелось бы выразить огромную благодарность за сохранение и развитие культурно-исторического наследия Тулы и Тульской области. Особенной признательности заслуживает возрождение и восстановление Платоновского парка. Студенты нашего вуза, находящегося с ним по соседству, с удовольствием проводят культурные и спортивные мероприятия в этом красивейшем уголке города.

Отрадно, что в Программе социально-экономического развития Тульской области на 2016−2021 гг., разработанной под Вашим руководством, большое внимание уделено цифровой трансформации образования, развитию кадрового потенциала системы общего, дополнительного и профессионального образования, а также дальнейшему совершенствованию университетской среды Тульской области. Не вызывает сомнения, что благодаря Вашей поддержке образование и наука в регионе продолжат оставаться драйверами социально-экономического развития, а Тульская область сохранит и приумножит свое положение территории развития и успеха.

Желаем Вам здоровья и благополучия, достижения поставленных целей, энергии и поддержки близких!



Игорь Крюков,

председатель общественной наблюдательной комиссии Тульской области:

– Забота о человеке начинается с уважения и бережного отношения к истории своего города и страны, к тем людям, которые вложили душу или вовсе положили на алтарь самое дорогое — здоровье и жизнь во благо и Родины. Сегодня осталось не так много тех, кто был свидетелем страшных событий Великой Отечественной войны. Именно благодаря единству жителей и их безграничной любви к родной земле Тула стала непреодолимой преградой на пути нацистов. Именно здесь было положено начало первому переломному моменту всей войны. Забота о ветеранах — один из важнейших вопросов, который неизменно находится на контроле у губернатора Алексея Дюмина. Спасибо Вам, Алексей Геннадьевич, за ту работу, которую проводит регион в этом направлении. Именно с нее начинается патриотизм, который являет собой яркий пример для подрастающих поколений. Глядя на вас, юные туляки гордятся своей Родиной, учатся уважать ее великие свершения и бережно относиться к достойным страницам прошлого. От всей души поздравляю Вас, Алексей Геннадьевич, с днем рождения. Желаю добра, мира, здоровья, домашнего тепла и успехов!