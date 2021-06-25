Правительство Тульской области перечислило деньги организаторам «Дикой Мяты»

Фото из архива Myslo.

Сумма не разглашается, однако известно, что она покроет весомую часть убытков.

На расчетный счет «Дикой Мяты» поступили деньги от правительства Тульской области, которые позволят покрыть весомую часть убытков, составивших 96 млн рублей. Об этом сообщили организаторы фестиваля.

На встрече с генеральным продюсером фестиваля «Дикая Мята» Андреем Клюкиным и генеральным директором ООО «Центр событийного туризма» Адрианом Хмельницким глава региона Алексей Дюмин пообещал, что поддержит фестиваль.

«Фестиваль спасен от банкротства, губернатор Дюмин верен своему слову, а «Дикой Мяте – 2022» — быть!» – пишут организаторы фестиваля и даже называют конкретные даты – 17-19 июня 2022 года.