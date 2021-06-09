В тренерском штабе «Тулицы» произошли кадровые изменения

В связи с истечением сроков контрактов команду покинули два специалиста.

Волейбольный клуб «Тулица» прекратил сотрудничество с тренером-статистиком Михаилом Третьяковым и тренером по ОФП Вячеславом Булло.

Отмечается, что оба специалиста завершили работу в «Тулице» в связи с истечением сроков действия их контрактов.

Михаил Третьяков работал с тульской командой с 2018 года, а Вячеслав Булло присоединился к «Тулице» в прошлом сезоне.