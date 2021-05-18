Алексей Дюмин о коронавирусе: не хотим возвращаться к жестким ограничениям

Рост заболеваемости коронавирусом и вакцинацию обсудили на еженедельном оперативном совещании под председательством Алексея Дюмина:

- Мы видим, что в некоторых городах региона опять фиксируется рост заболеваемости, хотя региональные минздрав и правительство делают все возможное, чтобы не допустить этого. Обращаюсь ко всем тулякам - единственный способ остановить эту беду - пройти вакцинацию. Мы очень не хотим возвращаться к тем жестким и необходимым ограничениям, которые действовали на территории региона буквально полгода назад. Для меня, как для губернатора, самое важное - это жизни жителей региона. И мне не хотелось бы вводить снова те ограничения, которые действовали прошлой весной. Поэтому я прошу тех людей, кто еще не прошел вакцинацию, сделать это, - заявил Алексей Дюмин.

