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Туляки станцевали легендарный вальс «Синий платочек»

Туляки станцевали легендарный вальс «Синий платочек»

Более четырехсот пар вышли на площадь Ленина и танцевали под песню в исполнении Клавдии Шульженко.

Вечером 9 мая на главной площади Тулы прошла ставшая уже традиционной для молодежного парламента, и поддерживаемая депутатами Тульской облдумы, а также городской администрацией акция «Синий платочек». Принимали в ней участие все желающие - в этом году было более четырехсот пар. 
 
 
Синий платочек стал олицетворением веры в то, что человек вернется с войны, надежды, что война закончится и конечно же - любви. Ведь войну закончили не только фронтовики и труженики тыла, но и те, кто ждал своих героев с Великой отечественной войны. Наверное, песню «Синий платочек» можно назвать гимном тех женщин, кто ждал, надеялся, писал письма своим близким людям.   
 
Евгений Панфилов, председатель молодежного парламента при Тульской областной Думе:
 

Евгений Панфилов

- В Туле эта акция стала традиционной, она проходит уже в пятый раз. Количество участников увеличивается - к нам присоединяются жители, гости города, люди из других муниципальных образований области, а также профессиональные танцевальные коллективы. В преддверии «Синего платочка» у нас проходит передача эстафеты акции - мы из Тулы передаем его в города воинской доблести и таким образом увеличиваем количество площадок. Участвуют люди разные возрастов - это школьники, студенты, работающая молодежь, а также те, кто присоединился стихийно. «Синий платочек» превратился в по-настоящему народную акцию -  люди приходят сами и приводят друзей, знакомых, близких.
 
 
 
Стоит отметить, что в этом году к акции присоединились муниципальные образования области и одновременно с Тулой «Синий платочек» станцевали в городах воинской доблести нашего региона. Наряду с «Синим платочком» участники станцевали «Майский вальс» и «Журавли». Создавали тулякам праздничное настроение, принимавшие в акции, творческие коллективы города Тулы.
 
Надежда Школкина, уполномоченный губернатора Тульской области по взаимодействию с муниципальными образованиями:
 

Надежда Школкина

- Эта акция такая важная, значимая для нас потому, что мы всегда говорили - это праздник со слезами на глазах. Слезы могут быть печали, боли, а могут и быть слезы радости. От радости мы поем, танцуем, и мне кажется, что этот танец - самая высшая «точка пилотажа» отдачи нашей радости. Ведь когда отмечаем праздник, тем более Победы - хочется танцевать. Сегодня мы посещали много ветеранов и они вспоминали, что с утра их поздравляли молодые девочки, с которыми они танцевали вальс. Мне кажется, что вальс - это тот танец, который именно выражает все наши чувства и эмоции накопившиеся у нас в сердце, в душе. Сегодня мы танцевали за себя и за тех, кто не сможет этого сделать. Это на самом деле дорогого стоит! 

 
Марина Левина, первый заместитель председателя областной Думы:
 

Марина Левина

- Как исполнитель танца участвую в первый раз. До этого была все время в числе организаторов, зрителем. буквально всем рекомендую, вне зависимости от возраста, принимать участие в этих акциях. Молодеешь душой и убеждаешься, что у нас самая замечательная молодежь. Я училась танцу минут 15 - спасибо моему талантливому партнеру Александру. 

 
 
Кроме того, главную площадь города закружили в «Майском вальсе» воспитанники Тульского суворовского военного училища МО РФ. Кадеты танцевали с самой настоящей военной выправкой!
 
Александр Гостев, участник акции:
 

Александр Гостев

- Я участвовал в «Синем платочке» и в Венском вальсе. Мне предложили и я решил поучаствовать. Девушки нет, поэтому танцевал с сестрой. Все получилось замечательно и мне понравилось.
 
Анна Гончарова, участница акции:
 

Анна Гончарова

- Я даже не раздумывала, когда получила приглашение - сразу согласилась участвовать и рада этому. А в прошлом году была на похожей акции, на балу в Суворовском училище!
 
 
Инесса Фельдман, заместитель главы администрации города Тулы.
 

Инесса Фельдман

- «Синий платочек» проходит именно после минуты молчания. Это связь между прошлым и будущим, потому что песня «Синий платочек» - это такая связь между войной и будущим, войной и домом. Ее пели во всех землянках и люди вместе с ней ложились, вставали и думали о том, что их ждут. И вот, эта любимая, которая их ждет с платочком - это была такая вот незримая нить, которая помогала бойцу идти дальше. И когда сегодня этот вальс танцуют наши дети - это дань уважения тем воинам, которые спасли нашу страну, защитили ее и мы сегодня можем жить под мирным небом

 

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