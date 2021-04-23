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Повар из Узловой выступил на шоу «Музыкальная интуиция»
Фото: film.ru

Повар из Узловой выступил на шоу «Музыкальная интуиция»

Выпуск с участием Павла Соловьёва покажут на канале ТНТ в субботу, 24 апреля.

Павел Соловьёв из города Узловая Тульской области стал участником шоу «Музыкальная интуиция» на телеканале ТНТ. Вместе с девятью другими случайными людьми он пытался запутать музыкантов Niletto и Елену Темникову, а также комиков Нурлана Сабурова, Илью Макарова, Иду Галич и Антона Иванова.

Задача звёзд: выявить среди 10 участников тех, кто умеет петь, не слыша их голоса. Павел мгновенно привлёк к себе внимание жюри за счёт поварского костюма.

В профайле туляка было указано, что он «с удовольствием бы угостил жюри блюдом, но сегодня в меню только песня. Мнения жюри разделились – кто-то утверждал, что вокальные данные Павла далеки от идеальных, а некоторые судьи настаивали, что под поварским колпаком скрывается профессиональный вокалист.

Чтобы выяснить, так ли это, Павел исполнил композицию Валерия Меладзе «Самба белого мотылька». А кто из членов жюри оказался прав – вы узнаете в субботу, 24 апреля, в 20.00, на канале ТНТ.

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