Екатерина Толстая: Первые волонтеры Ясной Поляны – депутаты облдумы

Эта неделя выдалась дождливой и холодной, но это не сломало решимости депутатов выйти сажать деревья в усадьбе Льва Николаевич Толстого. И чудесным образом утро пятницы было безоблачным и теплым - как будто специально для доброй акции «Сохраним Ясную Поляну для будущих поколений» кто-то выключил дождь и включил солнце.

По традиции депутатов встречала Ирина Костюкова, хранитель мемориального леса. Она отвечает за почти 250 га леса в усадьбе и является, по её словам, материально ответственным лицом за национальное лесное богатство ценой в 49 миллионов рублей!

- Вообще у нас лес занимает 62% территории заповедника. И его восстановление – ручной труд. Депутаты Тульской облдумы приезжают и сажают деревья уже в 14-й раз. Это была бы почти юбилейная 15-я посадка, если бы не ковидные ограничения прошлого года. Огромная благодарность от коллектива музея-усадьбы им за помощь, они заряжают нас энергией! – говорит Ирина Костюкова.

Она напомнила, как депутаты восстанавливали посадку Елочек-ромбов в 2016-м и 2017-м, сажали березы на Старой Абрамовской посадке в 2015-м, сажали елочки под Грумантом в 2018-м и в 2019-м.

Перед началом посадки Ирина Костюкова всегда рассказывает историю мемориального леса. По ее словам, в усадьбе 77 га леса посажены Львом Николаевичем и его супругой Софьей Андреевной.

Сейчас они разделены на 14 хозяйственных участков, на 8 из которых вот уже четырнадцать лет подряд восстанавливают мемориальный лес депутаты Тульской облдумы. Акцию «Сохраним Ясную поляну для будущих поколений» придумали сами депутаты, и она уже стала тульским брендом, к ней присоединяются не только волонтеры, но и многие трудовые коллективы региона.

- Сегодня мы второй раз работаем на участке Елочки-Ромбы. А Софья Андреевна называла этот участок Елово-Дубовые клинья за дубовым лесом. Здесь лес посажен лично супругой Толстого. Пять ромбов, два полуромба и 12 треугольников. Пока мы восстановили на восточной стороне 6 треугольников. Дальше в планах -восстанавливать посадки от потайной дорожки, будем ждать вас на помощь, - обратилась к депутатам Ирина Костюкова.

Вообще эти Елочки-Ромбы – подарок Софьи Андреевны своему мужу. Она об этом писала в дневнике так: «Я захотела сделать приятное мужу и посадить ели там, где они у него не росли. Для этого я пригласила молодого лесничего из Подгородного лесничества Эдуарда Керна». Именно этот молодой лесничий и предложил Софье Андреевне высадить смешанный лес – елочки с дубами. 6800 елей и 5300 дубов посадила тогда супруга Льва Николаевича. Кстати, эти дубы – высокие, мощные – до сих пор растут рядом с любимой скамейкой писателя. С 1889 года!

Толстые возобновили посадки на этом участке с 1891 года. Саженцы закупали в имении Шатиловых, но так как молодых дубков там было маловато, Софья Андреевна закупила саженцы березы и сосны. Эти деревья тоже растут неподалеку от любимой скамейкой писателя. Представляете? Это настоящее чудо – 130-летние березы! При том, что в среднем срок жизни берез всего 60-70 лет.

Конечно, нет ничего вечного, и деревья постепенно отмирают, в лесу образовываются проплешины. А природа, по словам хранительницы леса, не терпит пустоты – и полянки зарастают деревьями-сорняками типа американского клена.

- Реставрация клиньев началась в 1986 году. Несколько лет мы готовили для восстановления мемориального леса этот участок, удаляли засохшие деревья, корчевали пни, боролись с сорными деревьями. Теперь мы высаживаем саженцы. Весна – лучшее время для этого, а двадцатые числа апреля – вообще лучшие агротехнические сроки. Елочки, которые вы посадили в 2017 году, стали большими и красивыми!

Спикер облдумы Николай Воробьев и депутат Михаил Грязев вспомнили, что одна из елочек, которую они тогда посадили, была самая маленькая. Выжила ли она? По словам хранительницы леса, та елочка выросла самой высокой – выше 3 метров уже.

- У меня глубокое чувство благодарности к сотрудникам музея-усадьбы – за возможность посадить дерево в усадьбе Льва Толстого. Я благодарен депутатам Тульской облдумы, которые 14 лет назад предложили проект «Сохраним Ясную Поляну для будущих поколений». Этот год юбилейный для музея-усадьбы. И мы планируем осенью вернуться к этому проекту – и начать восстановление яблоневых садов. Специально подбираем питомники и сорта, которые росли у Толстых. Я очень люблю Ясную Поляну, тут необыкновенная аура, после прогулки всегда легко и тепло на душе, - говорит Николай Воробьев, председатель Тульской областной думы.

- Реставрация садов усадьбы, действительно большое событие для нас, - говорит Екатерина Толстая, депутат Тульской облдумы, директор музея-усадьбы. – Сады занимают 44 га, но время неумолимо, деревья стареют и умирают, их надо обновлять. Мы занимается этим – черенкуем, прививаем деревья, но большую реставрацию планируем впервые. Сорта яблонь будут те же, что сажали Толстые - антоновка, скрижапель, мирончик. Работы начнутся в сентябре. Я благодарна депутатам облдумы за помощь в восстановлении мемориального леса. По праву можно сказать, что они – первые волонтеры музея-усадьбы.

- Я закончил Яснополянскую школу. Каждый год мы сажали деревья и возле школы, и на территории музея, ходили на экскурсии. И сегодняшняя акция – это как возвращение в детство. Спасибо музею и депутатам за такую возможность. Надеюсь, однажды приду сюда с родными и покажу – вот эти деревья посадил я, - говорит Виктор Дзюба, депутат Государственной Думы.

По словам Екатерины Толстой, часть усадьбы вокруг любимой скамейки Толстой называл своим зеленым кабинетом. Природа давала ему вдохновение. Именно на этой лавочке Лев Николаевич размышлял о сюжетах, героях своих будущих произведений.

- Я первый раз в Ясной Поляне. И впервые сажаю деревья в мемориальной усадьбе, - рассказывает Надежда Школкина, уполномоченный губернатора Тульской области по работе с органами местного самоуправления. – Масштабы самой усадьбы меня поразили. Ясная Поляна – это жемчужина мирового уровня. Екатерина Толстая рассказывала, что в восстановлении зеленых насаждений усадьбы участвуют и иностранцы. Например, итальянца предоставили 500 саженцев яблонь для реставрации садов. Буквально вчера был День Матери-Земли. Наверное, это символично, что сегодня мы сажаем деревья в таком знаковом для всех туляков и россиян месте. На душе от этого радостно. И даже погода нам улыбнулась солнцем. Очень надеюсь, что скоро сюда приедет моя семья, мы обязательно прогуляемся по аллеям усадьбы, а я покажу родным те деревья, что сама посадила.

- Я тоже впервые участвую в акции «Сохраним Ясную Поляну для будущих поколений». Заметила, где посадила дубки – второй ряд от скамейки, обязательно приду через год, посмотрю, прижились ли, - говорит Марина Белькова, депутат Тульской облдумы. – У меня легкая на посадки рука, так что, думаю, все приживутся. У меня отличное настроение – да оно и не может быть другим в такую солнечную погоду, в такой замечательной дружной компании. Сажать деревья очень благодарное доброе дело. И познавательный момент тоже понравился – хранительница леса для нас целую экскурсию провела. Было очень интересно.

- А я старожил этой акции, участвую каждый год, начиная с 2010-го. Только 2020-й выпал из-за пандемии и ограничений. Когда сажаем в усадьбе деревья, всегда охватывает какое-то трепетное чувство – ведь мы работаем на земле, где трудился Лев Толстой и его жена! Здесь не только аура волшебная, тут воздух вкусный и полезный. Это я уже как врач говорю, - рассказывает Галина Алешина, депутат Тульской облдумы.

- Я дебютант акции «Сохраним Ясную Поляну для будущих поколений», участвую в ней впервые, - рассказывает Елена Гребнева, депутат Тульской облдумы. – Совсем не волновалась по поводу смогу ли я посадить дерево – я это делаю с 6 лет, но вот дубы сажаю впервые. Место, где сейчас работаем, вызывает волнение и трепет. Частичка меня теперь есть в Ясной Поляне! Очень хочу увидеть, какими вырастут дубки, елочки и березки, посаженные мною.

Вместе с депутатами трудились юноши и девушки из молодежного парламента при Тульской облдуме.

- С 2016 года участвую в этой акции. Сначала как член молодежного парламента, потом уже как депутат облдумы. Это знаковое место для всех туляков. И здорово, что мы помогаем восстанавливать мемориальный лес, - говорит Илья Киндеев, депутат Тульской облдумы.

- Мы посадили не одну сотню деревьев. А еще мы сажаем цветы в Ясной Поляне. Всегда с удовольствием участвую в таких акциях, - говорит Виктория Мухина, член молодежного парламента при Тульской облдуме.

На участке возле любимой скамейки Льва Толстого депутаты посадили 50 сосен и 150 дубов. После посадки дубов – по классической технологии, 50-сантиметровыми саженцами из сеянцев - депутаты перешли на участок у колодца, где сажали березы еще в 2015 году. Здесь посадили 200 елочек и 70 березок.

А как только посадки закончились, пошел дождь. Саженцы обязательно примутся - потому что их посадили с любовью к природе и Ясной Поляне.



