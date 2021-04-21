Все памятники для умерших с 2017 по 2021 гг. на 10 000 ₽ дешевле
Цены указаны с круговой полировкой, в комплекте с цветником и тумбой. Художественное оформление бесплатно!
Городская ритуальная служба №1 занимается установкой памятников «под ключ». Специалисты возьмут на себя все хлопоты: помогут с выбором формы и художественного оформления, изготовят изделие и установят его. Также в Городской ритуальной службе №1 можно заказать ограду, лавочки, столики и услуги по укладке плитки, брусчатки и ремонту старых памятников. Все эти действия можно провести дистанционно: решить вопросы онлайн, а затем получить фото- и видеоотчет об установке. Это удобно для тех, кому сложно добираться до места захоронения.
Еще один плюс – доступные цены. Собственное производство позволяет не накручивать стоимость. Цена на памятники умершим с 2017 по 2021 год на 10 000 рублей ниже указанной стоимости. Ценовая политика максимально прозрачна, вам сразу скажут конечную стоимость и дадут документы для оформления льгот на установку памятника и благоустройство участка. Все модели надгробий, их размеры и цены размещены на сайте компании. Вы можете увидеть всё сами!
Образцы памятников. Цены указаны с круговой полировкой, в комплекте с цветником и тумбой. Художественное оформление бесплатно!
Виды работ:
- покраска ограды;
- выравнивание памятника;
- уборка на могильном участке;
- демонтаж и монтаж любой сложности.
Цены на благоустройство могильных участков:
- памятники из гранита «под ключ» (стела + тумба + цветник) – от 20 000 руб.;
- памятник из искусственного камня «под ключ» (стела + тумба + цветник) – от 15 000 руб.;
- памятник из мрамора «под ключ» (стела + тумба + цветник) – от 18 000 руб.;
- художественное оформление памятника – БЕСПЛАТНО;
- ограды – от 650 руб. метр;
- укладка плитки – 2000 руб.;
- скамейка – 1000 руб.;
- стол – 1000 руб.;
- цветник – 1500 руб.
Гарантия:
- на плитку и другие работы по благоустройству – 8 лет;
- на изделия из камня – 50 лет;
- на покрытие могилы – 10 лет.
Городская ритуальная служба №1
ритуальная-служба-1.рф
Тула, ул. Гоголевская, 31 / ул. Жуковского, 51.
Щекино, ул. Советская, 24.
Телефоны:
8 (4872) 22-72-21,
8-902-901-57-25.
ritualnayasluzhba1.tula@yandex.ru