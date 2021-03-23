Как в Тульской области в ближайшие пять лет будут развивать медицину, экологию и спорт

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Работа над программой ведется по поручению губернатора Алексея Дюмина. Основная тема сессии – «Здоровый и сильный регион».

– Создание сильной системы здравоохранения, обеспечение возможностей для систематических занятий физкультурой и спортом, охрана окружающей среды – это первоочередные задачи, которые ставит перед правительством региона губернатор Алексей Дюмин. Под его руководством по этим направлениям за последние пять лет сделано многое, но предстоит сделать еще больше. Поэтому для нас важны предложения каждого из вас, только вместе мы сможем сделать нашу область лучше, – подчеркнул первый замгубернатора Тульской области Вячеслав Федорищев.

– Те вопросы, которые мы сегодня обсуждаем, важны для каждого жителя не только Тульской области, но и Российской Федерации. Ведь качество здравоохранения, развитие спорта, экология – это те темы, которые касаются всех, касаются наших детей, внуков, определяют будущее нашей страны, – отметил председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев.

Здравоохранение

Замминистра здравоохранения Тульской области Михаил Малишевский отметил, что главная цель системы здравоохранения – достижение ожидаемой продолжительности жизни к 2030 году свыше 77 лет. Ключевые приоритеты, обозначенные Алексеем Дюминым, – сохранение здоровья людей, повышение доступности и качества медицинской помощи. Основной механизм достижения цели – раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний, прежде всего сердечно-сосудистых и онкозаболеваний, а также факторов риска их развития.

К 2026 году не менее 70 % жителей области должны быть охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией.

Одна из ключевых задач в здравоохранении – ликвидация кадрового дефицита. К 2026 году предстоит увеличить численность врачей и среднего медицинского персонала. Еще одна задача – цифровизация системы здравоохранения, развитие онлайн-сервисов для пациентов и телемедицины.

– Сегодня за этим столом была бурная дискуссия, поднято много действительно острых проблем. У нас строятся прекрасные ФАПы, больницы, перинатальный и онкологический центры, и это здорово. Проблема номер один сейчас – это нехватка специалистов в районных центрах. Людям иногда приходится ждать приема врача-специалиста 2–3 недели. Решение этого вопроса обязательно должно найти отражение в новой программе, – сказала уполномоченный представитель губернатора Тульской области по взаимодействию с муниципальными образованиями Надежда Школкина.

Экология

Министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов напомнил, что в 2019 году Тульская область перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Сформирован реестр мест накопления ТКО по каждому муниципальному образованию. За последние два года по поручению губернатора построено более 3300 контейнерных площадок. В этом году работа продолжится.

Юрий Панфилов отметил, что с приходом региональных операторов стали появляться новые объекты. В сентябре прошлого года на территории полигона ТКО в Дубенском районе Тульской области осуществлен запуск мусоросортировочного комплекса. Завершаются мероприятия по вводу в эксплуатацию нового полигона ТКО, завершен 1-й этап строительства производственно-технического комплекса по обработке и утилизации отходов в Туле. Ведутся работы, направленные на создание индустриального комплекса обработки, утилизации и размещения ТКО в Узловском районе. В результате всей этой работы в регионе будут только современные объекты в области обращения с отходами.

Промышленные предприятия региона уделяют все больше внимания природоохранным мероприятиям. С 2015 года в регионе применяется системный подход к обеспечению экологической безопасности. Со всеми крупными промышленными предприятиями разработаны и согласованы планы природоохранных мероприятий до 2024 года.

Как отметил Юрий Панфилов, еще одно важное мероприятие – расчистка водоемов. В области не первый год ведется работа по восстановлению водных объектов. С 2021 по 2022 год в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» запланированы:

расчистка участков р. Шиворонь в Узловском и Киреевском районах (в районе п. Дедилово);

расчистка участка р. Скнига с притоком в районе п. Страховский Заокского района;

расчистка участка р. Дон в п. Епифань Кимовского района;

разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по расчистке Щекинского водохранилища в Советске.

Спорт

Министр спорта Тульской области Андрей Журавлев отметил, что основная задача – создать жителям региона все условия для систематических занятий физической культурой и спортом, ведения здорового образа жизни. Для этого ведется большая работа по развитию спортивной инфраструктуры.

В 2021 году запланирован ввод в эксплуатацию трех крытых ледовых арен в Ефремове, Туле и Щекино, футбольного поля в п. Ревякино Ясногорского района, 25 многофункциональных спортивных площадок по программе «Газпром – детям» в муниципальных образованиях области, двух физкультурно-оздоровительных комплексов в Туле и одного в Одоеве, Дворца единоборств «Тула-Арена». Кроме того, в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» в текущем году будет размещен физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа на Центральном стадионе в Туле.

В 2022 году планируется ввести в эксплуатацию ФОК в Ясногорске и крытый тренировочный манеж с футбольным полем в Туле, завершить реконструкцию велотрека. В 2023 году начнет свою работу физкультурно-оздоровительный комплекс с легкоатлетическим манежем по программе «Газпром – детям» в Туле.

– От себя лично и от Федерации дзюдо Тульской области, от всех спортсменов хочу сказать большое спасибо Алексею Дюмину за такой большой подарок – Дворец единоборств. Надеюсь, что в следующем году чемпионат Европы, который с 2017 года проходит в Тульской области, пройдет именно в этом новом здании. Мы также получим возможность развивать еще один наш пилотный проект – дзюдо для дошкольников, – отметил депутат Государственной Думы Виктор Дзюба.