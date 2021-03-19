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В WhatsApp, Instagram и Facebook зафиксирован сбой

В WhatsApp, Instagram и Facebook зафиксирован сбой

Об этом массово сообщают пользователи приложений.

В популярном мессенджере WhatsApp и социальной сети Instagram произошел сбой. Российские пользователи стали массово жаловаться на проблемы с отправкой сообщений, публикацией и просмотром фото и видео. Также отмечаются проблемы со входом в приложения принадлежащих Facebook. 

Согласно данным сервиса DownDetector, за последние несколько минут зафиксировано более десяти тысяч о сообщениях о сбое в WhatsApp, а также более 23 тысяч сообщений о сбое в Instagram. С проблемами столкнулись жители РФ, США, Германии, Великобритании и стран Латинской Америки.

Помимо сбоя WhatsApp и Instagram в Downdetector зафиксирован также ошибки у МТС, Мегафона, Tele2 и Ростелекома. 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 21:13 −1
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