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Туляк засудил кондитеров, незаконно поместивших его фотографию на обертку конфет
Фото Ильи Гарбузова vk.com/pelotkin.

Туляк засудил кондитеров, незаконно поместивших его фотографию на обертку конфет

Разбирательство длилось почти 10 месяцев. В итоге предприятие должно выплатить автору 220 тысяч рублей.

Илья Гарбузов – один из самых известных фотографов Тулы, его работы не раз публиковались на портале Myslo. Иногда находятся желающие воспользоваться его кадрами в коммерческих целях.

Одну из своих фотографий Илья обнаружил на обертке шоколадных конфет, купленных в обычном тульском магазине. Автор предложил фирме-производителю урегулировать вопрос в досудебном порядке и приобрести права на использование снимка за 160 тысяч рублей.

Однако кондитеры пошли на принцип и не согласились. Тогда фотограф обратился в суд, добавив к первоначальной сумме 60 тысяч рублей – тоже принципиально. Рассмотрение дела длилось 9 месяцев и 23 дня.

В итоге суд встал на сторону Ильи Гарбузова – ООО «Верность качеству» должно выплатить ему 220 тысяч рублей. Также фотограф планирует подать иск о компенсации судебных расходов.

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