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Тулячки смогут бесплатно сделать маммографию и УЗИ в областном онкодиспансере
В субботу, 27 февраля, в медучреждении пройдёт день открытых дверей.
В поликлинике областного онкодиспансера жительницы региона в возрасте до 65 лет смогут проконсультироваться у онколога, сделать УЗИ молочных желез и маммографию.
В субботу, 27 февраля, с 9.00 до 15.00, тулячки смогут проверить здоровье в рамках дня открытых дверей по адресу: ул. Плеханова, д. 201-А.
Предварительная запись проводится по телефону: 8(4872)33-81-41. При себе нужно иметь паспорт и СНИЛС.
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