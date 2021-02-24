новости
новости
Регистрация
Тулячки смогут бесплатно сделать маммографию и УЗИ в областном онкодиспансере
Фото: Яндекс.Карты

Тулячки смогут бесплатно сделать маммографию и УЗИ в областном онкодиспансере

В субботу, 27 февраля, в медучреждении пройдёт день открытых дверей.

В поликлинике областного онкодиспансера жительницы региона в возрасте до 65 лет смогут проконсультироваться у онколога, сделать УЗИ молочных желез и маммографию.

В субботу, 27 февраля, с 9.00 до 15.00, тулячки смогут проверить здоровье в рамках дня открытых дверей по адресу: ул. Плеханова, д. 201-А.

Предварительная запись проводится по телефону: 8(4872)33-81-41. При себе нужно иметь паспорт и СНИЛС.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 20:08 +1
Другие статьи по темам
Событие
медобследованиемаммографияУЗИдень открытых дверейтульский областной онкодиспансер
Место
Тульская областьТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области более 1000 школьников учатся дистанционно из-за COVID-19
В Тульской области более 1000 школьников учатся дистанционно из-за COVID-19
В Щекино за антисанитарию оштрафовали поставщика детского питания
В Щекино за антисанитарию оштрафовали поставщика детского питания
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.