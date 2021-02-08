Тульский Роспотребнадзор арестовал партию автошин почти на полмиллиона рублей

Сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора посетили магазин автошин «Бекас», расположенный на ул. Рязанской. Поводом для визита стала жалоба общественников из «Тульского общества потребителей».

Во время проверки сотрудники ведомства выяснили, что торговля ведётся с нарушениями – на шинах отсутствуют средства идентификации и обязательная информация для потребителей.

В результате арестованы 20 комплектов шин общей стоимостью 425,4 тысячи рублей. В отношении ООО «Бекас» возбуждено дело об административном правонарушении, фирме грозит штраф от 50 до 300 тысяч рублей.